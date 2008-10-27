84 واحد صنعتی در زنجان پروانه بهره برداری دریافت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سیروس میانجی ظهر امروز در کنفرانس مطبوعاتی خود با خبرنگاران افزود: با صدور این تعداد بهره بردار، زمینه سرمایه گذاری هزار و 154 میلیارد ریال و اشتغال هزار و 592 نفر را در استان فراهم شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 903 واحد صنعتی در استان پروانه بهره برداری دریافت کرده است، ادامه داد: این تعداد واحد صنعتی اشتغال زایی در حدود 32 هزار نفر در سطح استان ایجاد کرده است.

میانجی تعداد مجوزهای طرحهای توسعه صادر شده را در این مدت 33 فقره عنوان کرد و افزود: از واحدهای صنعتی فعال در استان که در وضعیت مطلوب تولید هستند تعداد 33 واحد صنعتی اقدام به طرح توسعه کرده اند که این امر نیز زمینه اشتغال 458 نفر را فراهم نموده است.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان گفت: همچنین تعداد 480 فقره جواز تاسیس صادر شده است که با صدور این تعداد جواز تاسیس، میزان جوازهای تاسیس صادره معتبر تا کنون سه هزار و 511 فقره است.

میانجی در خصوص صنایعی که در شش ماه اول سال جاری جواز تاسیس و طرح توسعه دریافت کرده اند، ادامه داد: تلاش سازمان صنایع و معادن جهت هدایت و سوق دادن سرمایه گذاران صنعتی به سمت اولویتهای سرمایه گذاری در استان، محصولات غذایی و آشامیدنیها با 102 فقره درخواست، محصولات کانی غیرفلزی با 89 فقره درخواست و ساخت فلزات اساسی نیز با 60 فقره درخواست به ترتیب بیشترین زمینه فعالیت صنعتی را به خود اختصاص داده اند.