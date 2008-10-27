سردرگمی جانشین بوش درباره جنگ عراق/ خطر خیزش دوباره القاعده

به گزارش خبرگزاری مهر، انستیتو بروکینگز در مطلبی نوشت: نمی توان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یا مردم آمریکا را به خاطر توجه آنها به بحران مالی بیش از جنگ عراق مقصر دانست. با این وجود فرمانده جدید کل قوا در آمریکا در 20 ژانویه وارث این جنگ خواهد بود.

"مایکل اوهانلون" و "آن گیلدروی" نویسندگان این مطلب خاطر نشان کرده اند: از این رو وقتی که موضوع عراق مطرح می شود، آمریکاییها باید به چه کسی در این انتخابات اعتماد کنند؟ در موضوع عراق، بهترین رویکرد پیش رو همان ترکیب تفکر سناتور "جان مک کین" نامزد جموریخواهان و "باراک اوباما" نامزد دموکراتها است.

در ادامه این مطلب آمده است: اوباما مک کین را به داشتن همان پیش بینی در سال 2002 و اوایل سال 2003 مبنی بر یک جنگ ساده متهم می کند. از سوی دیگر، مک کین از اوباما به خاطر تایید نکردن خطرات در عراق یا موفقیت قابل توجه راهبرد "افزایش نیروها" انتقاد می کند.

نویسندگان افزوده اند: راهبرد اوباما مبنی بر خروج همه نظامیان آمریکایی می تواند بسیار خطرناک باشد. در واقع ما فکر می کنیم که اینگونه باشد. اما زمانی که عراقیها خودشان خواستار یک جدول زمانبندی برای عقب نشینی نیروهای آمریکایی هستند، این نگرش دیگر از روی بی ملاحظگی تصور نمی شود.

به عقیده هانلون و گیلدروی، برنامه مک کین مبنی بر اینکه نسبت به موضوع عقب نشینی باید صبر کرد، به معنای جنگ بدون پایان نیست. در واقع منطق حمایت از مردم عراق که مک کین از آن حمایت می کند، ممکن است به معنای خروج اکثر نیروهای آمریکایی تا 2011 یا 2012 باشد.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: بر اساس سفری که ما ( کیلدوری و هانلون) به عراق داشته ایم، بررسی یک راهبرد برای خروج اکثر نیروهای ما در طول دوره اول ریاست جمهوری آینده که ترکیبی از ایده های هر دو نامزد است، امکان دارد. درخواست مک کین مبنی بر اینکه برای کاهش تعداد نظامیان آمریکایی باید صبور و مراقب بود، عاقلانه است.

به عقیده نویسندگان، اظهارات مک کین درباره پیشرفت در عراق طی دو سال گذشته درست است . وی همچنین خطرات بالا در این جنگ را تایید می کند. اوباما نیز به درستی به این مسئله اشاره می کند که نباید به عراقیها اجازه داد که فکر کنند تعهد آمریکا در این کشور بی پایان است.

بروکینگز افزوده است: آمریکاییها و عراقیها باید هرچه بیشتر خطرات خیزش دوباره القاعده، بازگشت درگیریهای فرقه ای یا جنگ شبه نظامیان را کاهش دهند.

در ادامه این مطلب آمده است: منتقدان جنگ می گویند که با وجود پیشرفتهای دیگر، آشتی سنیها و شیعیان غیرکارساز است و بر شکست راهبرد آمریکا تاکید می کنند. اما وضعیت واقعی امیدوار کننده است، هر چند هنوز خطر در این کشور در سطح بالایی قرار دارد.

در پایان این مطلب آمده است: اوباما یا مک کین در صورت پیروزی باید فشارهای خود را بر عراقیها ادامه دهند تا مصالحه کنند و به حضور آمریکا به عنوان یک تعهد بی پایان ننگرند.