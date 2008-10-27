پراکندگی بخش فرهنگی به آرمانهای انقلاب لطمه وارد می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، محمد اسماعیل امامزاده بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در بابل افزود: ذات همه پیامهای آسمانی از جنس فرهنگ است و آنچه که در درون انسانها منشاء اعتقاد و تعلیم آنها به سوی واقعیت است برگرفته از فرهنگ بوده که خادمان نظام جمهوری اسلامی مکلف به تحقق آن هستند.

امامزاده افزود: همه افرادی که در بخشهای مختلف از جمله اقتصاد فعالیت می کنند محور فعالیت آنها باید فرهنگی بوده و اگر فرهنگ در جامعه ما کمرنگ شوددر معرض تهاجم دشمنان و بیگانگان قرار می گیریم.

وی تصریح کرد: امروزه نباید اجازه دهیم تا دشمنان عنود در پیمایش مسیر ابلیسی خویش چندان بر فرهنگ ما تاثیر گذاشته و انتظار ما را نسبت به ظهور ناجی اسلام ( حضرت مهدی عج) همراهان و دوستان با وفای آن حضرت خدشه دار کنند.

امامزاده با اشاره به اینکه فرهنگ و دین در محوریت هم قرار دارند اظهار داشت ، پراکندگی این دو بخش کشور را تضعیف می کند.

در ادامه شکرالله شکری رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از اجرای برنامه ها و طرحهای جامع دانشگاه نوشیروانی بابل خبر داد و گفت، در صورتی که مسئولان استان مازندران زمین مناسبی در اختیار دانشگاه قرار دهند طرح توسعه دانشگاه به صورت اجرا خواهد شد.

وی اظهار داشت: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با دارا بودن 4 دانشکده مهندسی برق، میکانیک، عمران و شیمی یکی از معتبرترین دانشگاههای کشور می باشد که هم اینک تصویب احداث دانشکده مهندسی صنایع و علوم پایه را در دستور کار خویش دارد.

