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۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۶:۴۱

پراکندگی بخش فرهنگی به آرمانهای انقلاب لطمه وارد می کند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد مازندران گفت: پراکندگی بخش فرهنگی به آرمانهای انقلاب اسلامی لطمه وارد می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، محمد اسماعیل امامزاده بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در بابل  افزود: ذات همه پیامهای آسمانی از جنس فرهنگ است و آنچه که در درون انسانها منشاء اعتقاد و تعلیم آنها به سوی واقعیت است برگرفته از فرهنگ بوده که خادمان نظام جمهوری اسلامی مکلف به تحقق آن هستند.

امامزاده افزود: همه افرادی که در بخشهای مختلف از جمله اقتصاد فعالیت می کنند محور فعالیت آنها باید فرهنگی بوده و اگر فرهنگ در جامعه ما کمرنگ شوددر معرض تهاجم دشمنان و بیگانگان قرار می گیریم.

وی تصریح کرد: امروزه نباید اجازه دهیم تا دشمنان عنود در پیمایش مسیر ابلیسی خویش چندان بر فرهنگ ما تاثیر گذاشته و انتظار ما را نسبت به ظهور ناجی اسلام ( حضرت مهدی عج) همراهان و دوستان با وفای آن حضرت خدشه دار کنند.

امامزاده با اشاره به اینکه فرهنگ و دین در محوریت هم قرار دارند اظهار داشت ، پراکندگی این دو بخش کشور را تضعیف می کند.

در ادامه شکرالله شکری رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل از اجرای برنامه ها و طرحهای جامع دانشگاه نوشیروانی بابل خبر داد و گفت، در صورتی که مسئولان استان مازندران زمین مناسبی در اختیار دانشگاه قرار دهند طرح توسعه دانشگاه به صورت اجرا خواهد شد.

وی اظهار داشت: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با دارا بودن 4 دانشکده مهندسی برق، میکانیک، عمران و شیمی یکی از معتبرترین دانشگاههای کشور می باشد که هم اینک تصویب احداث دانشکده مهندسی صنایع و علوم پایه را در دستور کار خویش دارد.

کد مطلب 772404

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