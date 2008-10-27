آمریکا نیازمند رهبری جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نامه تایم در مطلبی به قلم "مایکل الیوت" نوشت : در رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سخنان نامزدهای انتخاباتی در مورد سیاست خارجی تنها حول یک کلمه و تجزیه و تحلیلهای یکسان دور می زند و آن کلمه "رهبری" است .

در ادامه مطلب آمده است : پس از جنگ جهانی دوم ایالات متحده آمریکا سیستمی بین المللی را بنا نهاد که از کسانی که ارزشهای آن را پذیرفته بودند حمایت می کرد و این حمایت به معنای ستیز با اتحاد جماهیر شوروی کمونیستی بود و هم اکنون پس از پایان جنگ سرد و در یک دنیای آشفته که تبعات جنگ سرد هنوز در آن مشهود است بار دیگر نوبت آمریکاست تا رهبری خود را نشان دهد. بر ای مثال "باراک اوباما" نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آوریل 2007 در شیکاگو پنج راه برای آنکه آمریکا بتواند جهان را رهبری کند معرفی کرد و جان مک کین نیز در عوض با شفافیت بیشتری در مارس همان سال در مورد این موضوع در لس آنجلس سخن گفت.

الیوت در ادامه مطلب خود می نویسد : در پشت پرده این فرض که جهان امروز خواهان برخورداری از رهبری امریکا درست همانند سالهای پس از 1945 ( پایان جنگ جهانی دوم ) است، نکته دومی درباره موافقت ضمنی میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد و آن اینکه "عملکرد آمریکا در نقش رهبری خود در زمان فعلی کم اثر تر از سالهای پس از جنگ سرد است."

در ادامه این تحلیل می خوانیم، بحث کردن درباره این موضوع که در حین و پس از جنگ جهانی دوم آمریکا از ایجاد سازمانهای چند ملیتی که از نظرهای سیاسی، نظامی و امنیت اقتصادی مختلفی تشکیل شده و در سراسر جهان گسترده شده باشند استقبال می کرد، دشوار است. اما در عوض دولت جرج بوش عملکرد چندان مناسبی در چند جانبه گرایی و ایجاد سازمانهای بین المللی نداشته که بهترین مثال در این باره حمله آمریکا به عراق در سال 2003 بدون کسب مجوز از شورای امنیت سازمان ملل متحد است. و در حالی که خود آمریکا به عنوان یکی از پایه گذاران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) شناخته می شود واشنگتن توفیق چندانی در همراه کردن متحدان خود در این سازمان با سیاستهای کاخ سفید نداشته است.

به گزارش مهر، تایم در این مورد به چندین مثال دیگر از جمله بحران اخیر اقتصادی در آمریکا و اروپا اشاره کرده و می نویسد : این سابقه از یک جانبه گرایی و صمیمی نبودن با کشورهای دیگر نتایج تلخ و گزنده ای در حضور آمریکا در کشورهای دیگر داشته است. صندوقهای نظر سنجی دروغ نمی گویند امروز آمریکا حتی در میان مردم نزدیکترین متحدان خود به عنوان کشوری خطرناک و غیر قابل اطمینان شناخته می شود. که از آن جمله می توان به مصاحبه "برنار کوشنر" وزیر خارجه فرانسه و از دوستداران واقعی آمریکا با روزنامه اینترنشنال هرالدتریبون که گفته بود "قدرت افسانه ای آمریکا به پایان رسیده" اشاره کرد.

تایم با ذکر این مطلب در ادامه این پرسش را مطرح می کند که "چرا رهبری آمریکا پس از سالهای جنگ سرد به این حد نا امید کننده شده؟ چه چیزی تغییر کرده؟" و در پاسخ به این پرسش می نویسد : "رهبری، ما باید دقت کنیم آیا این کلمه و معنای آن بیش از حد معمول در آمریکا مورد استفاده قرار نگرفته است. حتی در فرانسه شاهد آن هستیم که به دلیل وزن خاص این لغت سیاستمداران این کشور از واژه انگلیسی آن استفاده می کنند و در کشورهای دیگر نیز سیاستمداران ان تا به این حد در به کار بردن کلمه "رهبری" افراط نمی کنند. اما سیاستمداران آمریکایی هیچ مشکلی در استفاده از این کلمه ندارند و بدون دغدغه از آن استفاده می کنند در حقیقت آنها این امر را یک موضوع بدیهی می دانند که آمریکا جهان را رهبری می کند. و این در حالی است که هیچ یک از آنها این سوال را از خود نمی پرسند که آیا به واقع توانایی انجام چنین کاری را دارند؟"