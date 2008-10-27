آموزش بصری در مدارس توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا علیاحمدی با تاکید بر اینکه در برنامه توسعه پنج ساله پنجم به دنبال جامع کردن بسته آموزشی برای دانشآموزان شامل فیلم، نوار، سی دی و جزوات آموزشی هستیم، آموزشهای بصری و وسایل ارتباط جمعی را در انتقال مفاهیم، موثر و به نوعی یک راه میانبر برای انتقال دانش و فرایند یاددهی ـ یادگیری و همچنین عینی کردن مفاهیم انتزاعی برای دانشآموزان برشمرد و تصریح کرد: از طریق آموزش بصری، زمان فرایند یاددهی و یادگیری دانشآموزان را به میزان مطلوب کوتاه میکنیم.
علی احمدی رویکرد آموزش و پرورش را بصری کردن آموزش برای تسهیل یادگیری دانشآموزان دانست و تاکید کرد: آموزش و پرورش از طریق تولید محتوای الکترونیکی این رویکرد را دنبال میکند، زیرا جشنوارههای بصری آموزشی میانبر دانشآموزان به یادگیری است.
وزیر آموزشوپرورش درعین حال تاکید کرد که در عین گسترش وسایل ارتباط جمعی و سختافزارهای توسعه محتوای الکترونیکی در آموزش و پرورش، آموزشهای لازم کاربران نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا ارتباطات بین معلم و دانشآموز راحتتر صورت گیرد و همه این اقدامات نیز باید با برنامه صورت گیرد.
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