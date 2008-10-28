یادواره شهدای دانش آموز در استان مرکزی برگزار می شود

غلامعلی شهروسوند در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه زنگ مقاومت در کلیه مدارس استان نیز به صدا در می آید عنوان کرد: در این یادواره یاد و خاطر 400 شهید دانش آموز اراکی و یاد و خاطر شهید حسین فهمیده گرامی داشته می شود.



وی اظهار داشت: این یادواره هشتم آبان ماه سال جاری در کانون بسج استان مرکزی در دو نوبت صبح و بعدازظهر ویژه برادارن و خواهران برگزار می شود .

شهروسوند در ادامه برگزاری صبحگاه مشترک دانش آموزی، مسابقات دو قهرمانی، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، گلباران و عطر افشانی مزار شهدا، تقدیر از شرکت کنندگان در طرح هجرت و 1600 دانش آموز برتر بسیجی و بهسازی مدارس در غالب طرح هجرت از جمله برنامه های هفته بسیج دانش آموزی دانست.

