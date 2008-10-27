جشنواره تجویز و مصرف منطقی دارو در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مهرداد حمیدی بعد از ظهر امروز در کنفرانس مطبوعاتی با تاکید بر لزوم بازشناسی و بازشکافی این مشکل مهم و اساسی، نشست آشنایی مدیران و مربیان باشگاه های ورزشی، مربیان بهداشتی‌ مدارس، دانشجویان دانشگاهها، بانوان خانه‌دار، رابطین بهداشتی و بازآموزی پزشکان و ماماها را ازجمله برنامه‌های جشنواره‌ تجویز و مصرف منطقی دارو عنوان کرد و افزود: ساماندهی فرهنگ عمومی تجویز و مصرف دارو در کشور یکی از اهداف معاونت غذا و دارو است.

وی ادامه داد: وزارت بهداشت در کنار تامین داروی مورد نیاز جامعه وظیفه دارد که فرهنگ مناسب تجویز و مصرف دارو را در جامعه فرهنگسازی کند.

رئیس دانشکده داروسازی استان زنجان افزود: ما قصد داریم با برگزاری این جشنواره، فرهنگ درست مصرف دارو و توجه به زمان مناسب و رعایت فواصل مناسب تجویز دارو را به متخصصان، پزشکان و تجویزگران دارو معرفی کنیم.

وی با اشاره به اینکه تجویز مناسب و به جای دارو بسیار مهم و ضروری است، افزود: در کشور ما تجویز دارو و مصرف آن غیرمنطقی انجام می‌شود به طوری که کشور ما جزو یکی از کشورهایی است که به لحاظ مصرف دارو در رتبه‌های برتر جهانی قرار دارد.

حمیدی با تاکید بر تجویز و مصرف منطقی دارو در جامعه تصریح کرد: با بررسی‌های انجام شده درصد بسیاری از بیماری‌ها و مرگ و میرها در کشور بر اثر تجویز و مصرف نادرست دارو است.

وی افزود: در برخی از موارد بیمار بر اثر درمان ناکافی دچار مشکل می شود یا اینکه به علت درمان و تجویز بیش از حد دارو دچار مصمومیت شده و از بین می‌رود.

حمیدی با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد درمان‌ها در کشور به وسیله داروست افزود: انسان سالم زیربنای توسعه پایدار است و سلامت جسم و روان در گرو درمان منطقی و درست است.

وی با اشاره به مصرف و تجویز منطقی دارو از لحاظ اقتصادی افزود: واردات دارو یکی از ارزبرترین واردات به کشور است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی زنجان عنوان کرد: می‌توان با فرهنگسازی مصرف صحیح دارو از واردات بیش از حد برخی داروها به کشور جلوگیری کرد.

رئیس دانشکده داروسازی زنجان با بیان اینکه ایران بالاترین سرانه‌ی مصرف دارو در جهان را به‌ خود اختصاص داده است، یادآور شد: در این جشنواره با برنامه‌های مختلف بهبود و بهینه‌سازی باورهای جامعه در خصوص تجویز و مصرف دارو و ارتقای شاخصهای تجویز دارو نزد تجویزکنندگان دارو دنبال خواهد شد.

حمیدی میانگین اقلام دارویی تجویز شده در هر نسخه را در کشور 2/3 ‬قلم دارو عنوان‌کرد و گفت: این میزان در استان زنجان سه‌قلم در هر نسخه و در میانگین کشوری کمتر از دو قلم است.

وی با تاکید بر اینکه مبارزه با امر تجویز و مصرف غیرمنطقی دارو که ویرانگر خاموش نام گرفته است، نیازمند عزم عمومی است، اظهار داشت: افراط و تفریط در مصرف و تجویز دارو عوارض بسیار بالایی را به افراد و بدنه‌ی جامعه وارد می‌کنند.

حمیدی ادامه داد: این امر موجب شده است که در مواقعی درمان‌ها ناکافی و در مواقعی نیز تجویز مفرط دارو موجب از پای درآمدن بیماران شود.