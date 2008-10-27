به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سمندریان، سعید کشن فلاح، محمد یعقوبی، محمود استاد محمد و محمد یاراحمدی نخستین جشنواره نمایشنامه نویسی قرآنی کلمه را داوری می‌کنند.

رادیو نخستین جشنواره نمایشنامه‌نویسی قرآنی کلمه که فراخوان شرکت در آن از اوایل خرداد ماه منتشر شد با هدف ترویج اصیل ترین نوع هنری که برگرفته از مفاهیم کلام الهی است، برگزار می شود.

در این جشنواره نمایشنامه‌نویسان دعوت شده بودند تا با بهره گیری از مفاهیم سوره ها و آیات قرآن کریم، جان‌مایه‌های کلام الهی در زندگی معاصر و تبلور اندیشه های قرآنی در ادب ایرانی درونمایه نمایشنامه های خود را تعیین کنند.

نمایشنامه‌ها باید برای اجرای حداکثر 40 دقیقه نوشته می شدند و مهلت ارسال آثار نیز 25 مهر ماه بود. در مجموع 248 اثر نمایشی از 26 استان کشور در جشنواره شرکت کرده اند که از این تعداد 10 نمایشنامه برگزیده خواهند شد و نفر اول جشنواره علاوه بر جایزه نشان عالی مرکز هنرهای نمایشی رادیو را نیز دریافت می‌کند.

به گفته شهرام گیل آبادی مدیر مرکزهنرهای نمایشی رادیو حدود 70 اثر نمایشی شرکت کننده در جشنواره کلمه مناسب تولید و پخش از رادیو هستند که این آثار هم منتشر خواهند شد و هم برای ضبط رادیویی تنظیم می شوند.

اختتامیه جشنواره قرآنی کلمه هفته پایانی آبان‌ماه در خانه هنرمندان و با حضور چهره‌های مطرح نمایشی کشور برگزار می‌شود.