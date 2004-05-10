۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۲:۴۸

مشاور رييس سازمان حج وزيارت درگفتگو با "مهر" :

بيش از 14 هزار زاير به عمره مفرده اعزام شدند

مشاور رييس سازمان حج وزيارت گفت: تا به امروز 14 هزار و 660 زاير از سراسر كشور به عمره مفرده اعزام شده اند.

عبدالله نصيري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: درمرحله اول اعزام با توجه به قرار داد بسته شده ،  ظرفيت اعزام زايرين به عمره مفرده  330  هزار نفر از سراسر كشوراعلام شده وبرهمين اساس تا به امروز بيش از 14 هزار و660 نفر اعزام شده اند .

وي افزود: پيش از اين نيز يك هزار نفر خدمه به منظور پشتيباني ، ارايه كمك وخدمات به زايرين به عربستان سعودي اعزام شده بودند .

وي خاطر نشان كرد: اعزام زايرين تا ماه مبارك رمضان ادامه دارد ، درابتداي اعزام درطول هفته تعداد كمي از زايرين اعزام مي شوند اما درزمان اوج پروازها وبه مرور تعداد زايرين به 20 هزار نفر در هفته خواهد رسيد.

 

