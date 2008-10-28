به گزارش خبرنگار مهر، شیما منفرد هماکنون مراحل پایانی تدوین فیلم "بیست" را انجام میدهد. همچنین آرش قاسمی کار صداگذاری را به تازگی آغاز کرده و ساخت موسیقی نیز بر عهده امیر واجد سمیعی است. این فیلم برای حضور در جشنواره فیلم فجر امسال آماده نمایش میشود.
از بازیگران "بیست" میتوان به مهتاب کرامتی، پرویز پرستویی،علیرضا خمسه، حبیب رضایی، مهران احمدی، فرشته صدرعرفایی و... اشاره کرد. عوامل تولید فیلم عبارتند از فیلمبردار: مسعود سلامی، صدابردار: عباس رستگارپور، منشی صحنه: شیما منفرد، دستیار کارگردان و برنامهریز: مهران احمدی، سرمایهگذار: سلیمان علیمحمد و مدیران تولید: عباس درخشنده و جمهور شکیبا.
"بیست" درباره یک تالار پذیرایی است که تعدادی کارگر در آن مشغول به کارند و وابستگی عاطفی و کاری به تالار دارند. تالار قرار است 20 روز دیگر تعطیل شود و آنها در روزهای باقیمانده باید تلاش کنند این اتفاق نیفتد. این سومین فیلم بلند کاهانی پس از "آدم" و "آن جا" است. موسسه فیلمیران پخشکننده فیلمهایی مانند "نصف مال من، نصف مال تو"، "آکواریوم"، "ماهیها عاشق میشوند" و "زاگرس" است.
