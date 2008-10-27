احداث سد مخزنی تربت حیدریه 97 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مجتبی صادقیان عصر امروز در جمع خبرنگاران در محل فرمانداری این شهرستان افزود: احداث سد مخزنی عباس آباد با هدف تامین بخشی از نیاز آبی فولاد تربت حیدریه، 97 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و بررسی و تصویب مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم از اقدامات بعدی است.

وی این پروژه را از مصوبات سفر هیئت دولت به تربت حیدریه معرفی کرد و گفت: نیروگاه سیکل ترکیبی راشد تربت حیدریه با قدرت اسمی تولید 484 مگاوات برق از دیگر مصوبات این سفر است که پیش بینی می شود عملیات اجرایی آن در سال آینده آغاز شود.

فرماندار تربت حیدریه با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته و قرارداهای منعقد شده با ادارات و سازمانهای مختلف برای تامین زمین، سوخت، برق و آب این نیروگاه و انجام عملیات توپوگرافی زمین نیروگاه افزود: پیگیریهای لازم در خصوص تخصیص 145 میلیون یورو از محل صندوق ذخیره ارزی نیز انجام شده است که منوط به تعیین بانک عامل پروژه است.

صادقیان در ادامه به پیشرفت 60 درصدی مطالعات مرحله اول بند تغذیه ای سد تربت حیدریه اشاره کرد و ادامه داد: پیش بینی می شود مطالعات مرحله اول و مراحل بررسی و تصویب تا پایان آذرماه سال جاری به اتمام برسد.

وی افزود: پس از اتمام مطالعات مرحله اول و توجیه پذیری پروژه به لحاظ جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، مطالعات مرحله دوم انجام خواهد شد.

فرماندار تربت حیدریه اظهار داشت: برای تکمیل مطالعات و شروع عملیات اجرایی در سال 88، بیش از 10 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

صادقیان در خصوص تامین 20 هزار شعله روشنایی معابر روستایی خراسان رضوی گفت: تاکنون یک هزار و 80 دستگاه چراغ گازی در روستاهای تربت حیدریه نصب شده است.

وی از تامین زمینی به مساحت هشت هکتار در حاشیه جاده اصلی برای احداث بیمارستان جایگزین بیمارستان نهم دی تربت حیدریه خبر داد و افزود: موافقتنامه های احداث استخر شنای سرپوشیده و سالن کشتی نیز که از مصوبات سفر هیئت دولت است، در حال مبادله است.

فرماندار تربت حیدریه گفت: تامین ساختمان مورد نیاز دانشگاه علوم پزشکی نیز از جمله اقداماتی است که در راستای ارقتاء دانشکده پرستاری و مامایی تربت حیدریه به دانشگاه علوم پزشکی انجام شده است.