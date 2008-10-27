تاکید حزب عدالت و توسعه بر پایبندی به اصول دموکراسی در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه حریت به نقل از مقامی که نام او را ذکر نکرده نوشت : حزب حاکم عدالت و توسعه اگر در انتخابات محلی مارس سال آینده با کاهش شدید حمایتهای مردمی مواجه شود از قدرت کناره گیری می کند.

حریت در ادامه به نقل از "جمیل چیچک" نایب رئیس حزب عدالت و توسعه نوشت : ما با زور به قدرت نرسیده ایم. ما هرگز این جمله را نگفته ایم که در صورت شکست در انتخابات از قدرت کنار نمی رویم. اگر ما در انتخابات پیروز نشویم حضور ما در قدرت با دموکراسی سازگار نخواهد بود. این موضوع موجب آغاز مناقشات سیاسی می شود.

حریت در حالی سخن از کناره گیری حزب حاکم ترکیه به رهبری "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر این کشور از قدرت در صورت شکست در انتخابات محلی می کند که در انتخابات سال 2007 عدالت و توسعه توانست با ثبت رکورد تصاحب 47 درصد آرا به یک پیروزی قاطع در انتخابات برسد.

از سوی دیگر مردم ترکیه از عملکرد حزب عدالت و توسعه در سالهای حضور در قدرت رضایت دارند و همین رضایت از عملکرد حزب حاکم موجب شد تا این حزب بتواند چالشهای پیش روی خود در سال گذشته و سال جاری میلادی را که از مهمترین آنها می توان به درخواست برای تعطیل شدن این حزب اشاره کرد، پشت سر بگذارد.