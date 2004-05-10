اطلس جديد مساجد و مجتمع هاي خدماتي - رفاهي منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر، اين اطلس در سه بخش تهيه شده كه در بخش اول نقشه هاي استاني دردو برگ ، حاوي اطلاعات شبكه جاده اي به تفكيك نوع راه، موقعيت اماكن مذهبي و مجتمع هاي خدماتي رفاهي درج شده است.

در بخش دوم اطلس ، نقشه هاي نواري مسيرهاي مهم از مبدا تهران ارايه شده و ضمن نمايش نوع راه در آن فواصل شهرها از يكديگر و از مبدا ، فواصل اماكن مذهبي و مجتمع هاي خدماتي ، رفاهي از يكديگر ذكر شده است و در بخش سوم نيز فهرست اسامي شهرها با ذكر صفحه به منظور سهولت در پيدا كردن شهرها در نقشه هاي نواري درج شده است.

شايان ذكر است تاكنون اطلس جاده هاي ايران به زبان فارسي و انگليسي ، نقشه هاي يك برگي و چهار برگي و CD راههاي توسط سازمان حمل و نقل و پايانه هاي چاپ و منتشر شده و همچنين سايت WWW.IRANKODS. com به منظور اطلاع رساني به مردم در رابطه با اطلاعات راههاي كشور راه اندازي شده است.