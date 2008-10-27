به گزارش خبرنگار مهر، مهندس یوسفعلی درون پرور در نشست خبری که عصر امروز در استانداری تهران برگزارشد، با اعلام این خبر گفت: با توجه به مشکلات پیش آمده در موضوع توسعه بهشت زهرا و پس از جلسات متعدد استانداری با اعضا شورای شهر، شهردار تهران، باقر شهر، سازمان بهشت زهرا( س ) و معاونت خدمات شهرداری و بررسی پیشنهادات داده شده برای حل این معضل قرار شد 50 هکتار از قسمت شرقی گورستان موجود به عنوان نقطه آخرین توسعه در منطقه بهشت زهرا به عنوان گورستان جدید تهران مورد بهره برداری قرار بگیرد.

معاون عمرانی استانداری تهران ادامه داد: 40 هکتار باقی مانده از این زمین بر اساس تصمیمات در اختیار مردم و شهرداری باقرشهر در جهت احداث فضای سبز قرار گرفته است و حدود 60 تا 70 هکتار باقی مانده دیگر نیز جهت خدمات مورد نیاز آن منطقه مانند پمپ بنزین ،فروشگاه و ... اختصاص یافته است.

وی افزود: در این میان بر اساس توافق انجام شده، تقاطع غیر همسطح سه راه باقرشهر نیز با اعتبارات شهرداری تهران احداث به عنوان ورودی محله جدید و جاده قدیم قم تعیین می شود.

مهندس درون پرورخاطر نشان کرد: قرار شد تا ایستگاه مترو در منطقه باقرشهر نیز به گونه ای جابجا شود که دسترسی مردم به آن راحت تر باشد به صورتی که ایستگاه جدید در قسمت فضای سبز چسبیده به باقرشهر ساخته خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی تمام این مصوبات باید در عرض 16 ماه به پایان برسد گفت: شروع این کار توسط سازمان بهشت زهرا در همان منطقه 50 هکتاری از فردا آغاز خواهد شد .

معاون عمرانی استانداری تهران ادامه داد: همچنین مقررشد درکنار این تصمیم چند نقطه دیگر تهران نیز از جهت احداث گورستان در دست بررسی قرار گیرد وهم اکنون در دو منطقه با مالک زمین درحال توافق هستیم و یکی از آنها زمینی است که در ورودی بلوارامام رضا به سمت سمنان قرار دارد و در حدود 400 هکتار که مربوط به بخش خصوصی است و این منطقه به عنوان محلی برای گورستان جدید در جنوب شرق تهران مد نظر است.

مهندس یوسفعلی درون پرور گفت: منطقه دوم با وسعتی حدود 200 هکتار در ورودی جاده ساوه قبل از عوارضی قرار دارد و قرار است به عنوان فاز دوم توسعه گورستان تهران مورد بهره برداری قرار گیرد. همچنین زمین دیگری به وسعت 200 هکتار که در آزاد راه تهران- شمال جنب امام زاده عقیل قرار دارد و ازجمله مناطق دیگر تحت بررسی برای احداث گورستان در تهران قرار دارد.

معاون عمرانی استاندار تهران با اشاره به اینکه اگر این مجموعه 800 هکتار به اضافه 50 هکتاری که در حال حاضر به عنوان گورستان جدید تصویب شده است به نتیجه برسد می توان سالیان دراز به عنوان گورستان جوابگو باشد، افزود: اگر بر اساس میانگین هر سال در حدود 50 هزار نفر در شهر تهران فوت کنند، این 50 هکتار زمین به مدت 4 سال می تواند جوابگوی نیاز تهرانی ها باشد.