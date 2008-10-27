اشعار صفارزاده در پرتو اعتقادات مذهبی شکل گرفت

سید محمود دعایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این نکته گفت: صفارزاده به واسطه دانش و بینش گسترده ای که داشت توفیق ترجمه کامل قرآن را هم به زبان انگلیسی و زبان فارسی داشت و ترجمه نهج البلاغه او نیز بی شک اثر ارزنده ای خواهد بود.



وی افزود : صفار زاده انسانی متعهد و وارسته بود که گام بلندی در اعتلالی فرهنگ دینی و انقلابی برداشت.

سرپرست موسسه اطلاعات با اشاره به سوابق درخشان شعری صفارزاده گفت: وی یکی از شاعران برجسته انقلاب بود که شعرش در تمام دوره حیات ادبی اش پربار و در پرتو اعتقادات مذهبی شکل گرفته بود.

دعایی ادامه داد: صفارزاده در شعرش همواره در پی یاری به مظلومان بود. او شاعری ظلم ستیز بود و از جمله شاعرانی بود که در برابر ظلم و استعمار نظام فاسد شاهنشاهی سکوت نکرد. وی پس از انقلاب نیز هر کجا مظلومی در جهان بود سکوت نمی کرد و شعرهایی که برای مردم لبنان و فلسطین سروده بود از جمله این آثار اوست.

وی در پایان گفت: این بانوی شعر و فرهنگ در تمام زندگی انسان راستینی بود و شاگردان بزرگی نیز تربیت کرد.

