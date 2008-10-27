34 ساختمان بهزیستی استان زنجان در حال تخریب است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رسول سیدی‌فر بعد از ظهر در جلسه شورای اداری بهزیستی استان با عنوان اینکه سالانه مبالغ متنابهی جهت تعمیر آن‌ها هزینه می شود، افزود: بهزیستی زنجان نیاز به احداث و تأسیس یک مجتمع جامع توانبخشی، مرکز نگهداری ایتام، زنان و کودکان بی‌سرپرست دارد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر میزان کل تملک دارائی و سرمایه‌ای برای 34 ساختمان در حال تخریب به میزان سه میلیارد و 400 میلیون ریال بوده است که این میزان حتی پاسخگوی تعمیرات جزئی این ساختمان ها نیز نخواهد بود.

سیدی فر نبود فضای فیزیکی مناسب را یکی از معضلات سازمان بهزیستی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر، مهمترین مشکلات ساختمان‌ها قدمت و عدم وجود سند ملکی است که با استفاده از ساز و کارهای قانونی درصدد مناسب‌سازی، بازسازی و استانداردسازی این ساختمان‌ها هستیم.

معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان بهزیستی استان زنجان به اعتبارات جاری این سازمان اشاره و ادامه داد: در سال جاری با توجه به فعالیتهای رو به گسترش این دستگاه و برای ایجاد چتر ایمنی رفاه، بودجه مصوب سازمان استان 42 ‬میلیارد و 547 ‬میلیون ریال در نظر گرفته شده است که این میزان به هیچ عنوان پاسخگوی نیازهای استان نمی تواند ‌باشد.

سیدی‌فر همچنین بلاتصدی بودن 175 پست در این سازمان را از دیگر مشکلات این دستگاه عنوان و اذعان کرد: در سازمان بهزیستی استان تنها 36 کارشناس وجود دارد و 116 پست به صورت کارگری اداره می شود و این در حالی است که در طول برنامه چهارم توسعه، تنها مجوز استخدام 14 نفر صادر شده است اما در مقابل به طور میانگین سالیانه با بازنشستگی 20 نفر مواجه هستیم.

