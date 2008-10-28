برنامه های شورای شهر برای بزرگداشت استاد صفارزاده

"احمد مسجد جامعی"، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در گفت وگو با مهر گفت: امیدواریم که با همکاری خانواده و شهرداری تهران که قول های مساعدی برای زنده نگه داشتن نام طاهره صفارزاده داده اند، بتوانیم برنامه های فرهنگی مناسبی به همین مناسبت به انجام برسانیم.

وی در مورد شخصیت فرهنگی صفارزاده گفت: "طاهره صفارزاده"، شخصیتی کامل و چند بعدی داشت و در تمام عرصه هایی که درآن فعالیت می کرد، یعنی ترجمه،تالیف، تحقیق و شعر سرآمد بود. او در تمام این عرصه ها از خود آثار درخشانی برجای گذاشته است.

وی ضمن بیان اینکه صفارزاده یکی از کسانی بود که در دوره معاصرمعارف دینی را تقویت و غنا بخشید، گفت: البته این نکته تنها معطوف به ترجمه قرآن و متون مذهبی نبود.

مسجد جامعی همچنین ظرفیت و قابلت بالای شعر صفارزاده گفت و افزود: بسیاری از منتقدان عرب، شعرهای او را با شعرشاعران نامی عرب مقایسه کرده اند.

وی یادآور شد: صفارزاده به واسطه تسلطی که به مفاهیم قرآنی داشت، در شعر فارسی حرکت جدیدی بوجود آورد که این حرکت شاعران نسل های بعد را با خود همراه کرد، به گونه ای که بسیاری از او به عنوان یکی از برجسته ترین شاعران انقلاب و متعهد یاد می کنند.