فرهنگ رضوی باید در زیربنای اصلی جامعه استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت شامگاه گذشته در نشست شورای فرهنگ عمومی گیلان افزود: مردم گیلان مردم ولایتمداری هستند و فرهنگ رضوی در این استان فرهنگ ریشه داری است.

وی گفت: ترویج فرهنگ و معارف غنی رضوی در سطح جامعه با گسترش فعالیتهای فرهنگی، هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه به ویژه امام رضا (ع) امری لازم است.

آیت الله قربانی همچنین اظهار داشت: وجود حضرت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) مایه برکت کشور و فعالیت بزرگ حوزه علمیه قم و مشهد یکی ازثمرات بزرگ این بزرگواران است.

مدیرکل ارشاد گیلان نیز در این نشست با اشاره به برگزاری برنامه های دهه کرامت در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: این برنامه ها بین المللی و همزمان در سراسر کشور اجرا می شود.

حجت الاسلام حمید پورعیسی خاطرنشان کرد: گیلان علاوه بر برنامه های متنوع این دهه عهده دار برنامه وبلاگ نویسی با موضوع امام رضا(ع) است.

وی با اشاره به استقبال سال گذشته مردم از این مسابقه یادآور شد: وبلاگهای فراوانی به زبانهای عربی و انگلیسی از اقصی نقاط دنیا در این مسابقه شرکت کردند.