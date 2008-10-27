موضع پاکستان در حمایت از برنامه هسته ای ایران تغییر نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد بخش عباسی" که امروز پس از برگزاری مراسم شصت و یکمین سال همبستگی با مردم کشمیر با خبرنگاران گفتگو می کرد، یکی از دلایل انتخابش به عنوان سفیر جدید پاکستان در تهران را آشنایی بیشتر خود با ایران دانست و گفت : من از یک خانواده شیعه در پاکستان هستم، و خانواده ما سالی سه یا چهار بار برای زیارت حرم امام رضا(ع) و حرم حضرت معصومه(س) به ایران سفر می کنند



عباسی درباره این سؤال مهر که گفته می شود پاکستان برای تغییر موضع خود درباره فعالیتهای هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا تحت فشار است، آیا احتمال عقب نشینی اسلام آباد از این موضع وجود دارد؟ گفت : تا آنجا که من می دانم هیچ فشاری در این زمینه بر پاکستان وجود ندارد و موقعیت هسته ای ما ارتباطی با موضوع هسته ای ایران ندارد و ما کشور هسته ای هستیم و ایران هم برای دستیابی به انرژی هسته ای تلاش می کند و اسلام آباد بارها از برنامه هسته ای تهران در مجامع جهانی به ویژه در آژانس بین المللی انرژی اتمی حمایت کرده است .



وی درباره افراط گرایی در پاکستان و اینکه گفته می شود برخی مراکز از آن حمایت می کنند، اظهار داشت : هیچ کس تروریسم را دوست ندارد؛ اگر چنانچه این معضل از راه مسالمت آمیز حل نشد، باید برای ریشه کنی آن مبارزه کرد؛ آمریکا هم تحت تاثیر تروریسم قرار گرفته است و به همین سبب در افغانستان حضور دارد؛ پاکستان در این زمینه با آمریکا همکاری می کند.



عباسی افزود : ما نمی دانیم چه کسانی در پاکستان از تروریستها حمایت می کنند، اما دولت ما از سیاست مبارزه با تروریسم دنباله روی می کند.



وی خاطر نشان کرد : دولت پاکستان از مردم مناطق قبیله نشین خواسته است خودشان برخیزند و با تروریسم مبارزه کنند.



سفیر پاکستان درباره میزان تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشورش گفت : بحران مالی جهانی که منشا آن آمریکا است؛ ممکن است بر پاکستان هم تاثیر بگذارد.