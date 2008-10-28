جشنواره عکس "رادیو در زندگی" در کرج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج این نخستین جشنواره عکس "رادیو در زندگی" است که با هدف تعامل هنری شنوندگان با رسانه شنیداری رادیو همچنین انتقال عواطف و احساسات هنری مخاطبین در قالب عکس توسط واحد فرهنگ و ادب کانون فرهنگی تربیتی رادیو البرز برگزار می شود.

آثار برگزیده این جشنواره به جشنواره سراسری معاونت صدای سازمان صدا و سیما ارسال می شود و نمایشگاهی از آثار برگزیده این جشنواره در محل کانون فرهنگی تربیتی رادیو البرز برگزار می شود.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت آیین نامه و تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره می توانند به آدرس کرج، عظیمیه، میدان مهران، خیابان ندای جنوبی، خیابان شهید مسرور خسروی، کانون فرهنگی تربیتی رادیو البرز، دبیرخانه جشنواره عکس رادیو در زندگی مراجعه کنند.

آخرین مهلت ارسال آثار برای شرکت در این جشنواره 30 آذرماه سال جاری است.