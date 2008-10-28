54 فقره کالای غیراستاندارد مرجوع شد

مدیرکل امور بازرسی کالا و امور صادرات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در مرداد ماه سال جاری 318 هزار و 334 کــیلوگرم کالای غیراستاندارد توسط این موسسه مرجوع شده است.

مهندس نیره پیروزبخت با بیان این مطلب افزود: در این مدت 54 فقره کالای غیراستاندارد به ارزش کل یک میلیون و 476 هزار و 317 دلار از نظر مقررات استاندارد اجباری و کیفیت مورد تایید قرار نگرفته که بر این اساس کلیه محموله‏های واردات نامرغوب مرجوع شده است.

وی خاطرنشان کرد: این محموله ها شامل ساکشن، دستگاه تولید اکسیژن، اتوکلاو، کپسول خالی غواصی، سشوار، حالت دهنده مو، اسباب بازی، جاروبرقی، همزن، نوشابه میوه ای گازدار، هود آشپزخانه، ترازو، سانتریفوژ، لنت ترم ، مخلوط کن، کولر گازی، الکترو موتور، لامپ، باتری، عینک شنا، پیچ فولادی، شمع موتورسیکلت، وایر شمع، منبع تغذیه، مداد رنگی، آهن ناودانی، نوت بوک ، پارچه، شیلنگ، دی وی دی، سنگ برش، واکمن و خرما بوده است.

مدیرکل بازرسی کالا و امورصادرات و واردات با بیان اینکه در مدت زمان مذکور بیشترین کالاهای غیراستاندارد مرجوعی تولید کشورهای جنوب شرقی آسیا بوده است، یادآور شد: در همین بازه زمانی بیشترین کالای غیراستاندارد از امارات متحده عربی، وارد کشور شده است.