گزارش تحقيق و تفحص از صنعت چاي قرائت مي شود

به گزارش خبرنگار مهر ، ايرج نديمي نماينده لاهيجان و عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين مطلب اظهار اميدواري كرد: متن گزارش در يكي از جلسات هفته پاياني مجلس شوراي اسلامي قرائت شود.

گفتني است ديروز نيز جلسه اي با حضور آقايان: سطاني فر استاندار گيلان ، بهادراني معاون توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي، سينكي معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني، صحراييان قائم مقام وزير جهاد كشاورزي ، سيف مدير عامل بانك ملي ، منصوري از وزارت امور اقتصادي و دارايي و يزداني معاون اشتغال وزير تعاون در باره نحوه اجراي مصوبه شماره 5165 ت 30497 / ه- مورخ 9/2/83 هيات محترم وزيران در خصوص مشكل چايكاران شمال كشور تشكيل و موارد ذيل مورد تاييد قرار گرفت.

- با توجه به سوابق گذشته چاي بر اجراي مصوبه فوق الذكر دولت به عنوان راهكار مناسب تاكيد گرديد.

- جهت تعيين تكليف تسهيلات دريافتي كارخانجات در سالهاي 79 لغايت 82 مقرر گرديد بر اساس ماده 4 مصوبه شماره 55338 / ت 23938 ه- مورخ 3/12/79 هيات محترم وزيران ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موافقت با تامين و پرداخت 30 درصد سود متعلقه ساليانه تسهيلات پرداختي سالهاي مذكور به كارخانجات را به بانك عامل (بانك ملي ايران) اعلام نمايد.

- بانك عامل با رعايت بند 2 نسبت به انتقال دين كارخانه بابت چاي فروش نرفته به تشكلهاي كارخانجات اقدام و يا كارخانجات تسويه حساب نمايد. تاريخ محاسبه انتقال دين به تشكها 28/2/82 مي باشد.

- بانك عامل (بانك ملي ايران) به كارخانجاتي كه نسبت به انتقال دين و تسويه حسب اقدام نموده اند در صورت ارايه مفاصا حساب و به كارخانجات جديد با تامين وثايق كافي طبق نظر بانك در سال 83 از منابع داخلي تسهيلات بمدت يكسال پرداخت مي نمايند 30 درصد كارمزد متعلقه تسهيلات كه بدين منظور پرداخت مي گردد توسط دولت (سازمان مديريت و برنامه ريزي) تامين و دروجه بانك عامل پرداخت خواهد شد.

- شوراي پول و اعتبار تسهيلات مورد نياز كارخانجاتي را كه با بانك عامل تسويه حساب نموده اند از طريق بانك عامل در اختيار آنها قرار خواهند داد.

- مسووليت توليد و فروش چاي توليدي به عهده كارخانه هاي چاي سازي است، كارخانجا بايد ترتيبي اتخاذ نمايند كه چاي را با كيفيت و استاندارد مطلوب و قابل عرضه به بازار توليد نمايند.

- وزارت بازرگاني به ميزان 7 هزار تن چاي مخلوط داخلي و خارجي با استاندارد و كيفيت مناسب در سبد حمايتي غير نقدي كارمندي، كارگري، كميته امداد امام خميني ، بهزيستي و ... منظور و توزيع مي نمايد.












