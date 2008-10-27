به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با هدف بسط و گسترش روابط دو کشور با تأکید بر عمق بخشیدن بر همکاریهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی طرفین به خصوص در سطح منطقه و طرح‌ریزی‌ پروژه‌های مشترک برگزار می‌شود.چ

در این اجلاس مقرر است نمایندگان طرفین در زمینه‌های صنعت و معدن و همکاری‌های بانکی، بیمه، سرمایه‌گذاری، بازرگانی، راه‌ و راه‌آهن و همکاری‌های بندری، فناوری، علمی، کشاورزی و جهانگردی و توسعه صنعت گردشگری مذاکره کنند.

همچنین پیش‌بینی می‌شود در این اجلاس که در روزهای 11 و 12 آبان ماه جاری برگزار می‌شود زمینه اجرایی شدن چند پروژه زیربنایی و اقتصادی و امضاء بیش از 6 سند همکاری‌های مشترک فراهم شود.

