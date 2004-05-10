رحمانيان با" اسم "به سوئد مي رود

به گزارش خبرنگارهنري"مهر"، رحمانيان نمايش"اسم"را براساس اثر " يون فوسه" براي اجرا دربيست ودومين جشنواره بين المللي تئاتر فجرآماده كرده است.

اين نمايش در بخش خارج از مسابقه بيست و دومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر با بازي " علي عمراني" ،" احمد آقالو" ،" مهتاب نصير پور" ،" سينا رازاني" ،رزيتافضايي"و"نسترن حرسلاك" به روي صحنه رفت. نمايش 70 دقيقه اي "اسم "، با ميزانسن هاي ثابت اجرا مي شود .

لازم به ذكر است ، رحمانيان كه تا چند روز ديگربراي اجراي نمايش خياباني " ترانه هاي نوروزي " راهي فرانسه مي شود پس از پايان اين اجرا راهي مكزيك مي شود تا طي يك ماه با 3 بازيگر ايراني و چند بازيگرخارجي كه ازميان هنرمندان تئاتر 17 كشور حاضر دراين جشنواره ، انتخاب مي نمايد نمايشي بر اساس تم آثار لوركا يا برشت براي اجرا در اين جشنواره آماده كند.

مقدمات حضور رحمانيان در اين سفر طي سفر سال گذشته وي به روماني براي اجراي "مرغ دريايي من" شكل گرفت. انتخاب كارگردان ايراني از طرف يونسكو جهت توليد يك نمايش مشترك بين المللي دراين جشنواره كه با تم آثار برشت و لوركا برگزار مي شود، از ميان هنرمندان 71 كشور عضو سازمان جهانيITI صورت مي گيرد.

" محمد رحمانيان" پس از يك ماه اقامت در مكزيك راهي سوئد مي شود تا نمايش " اسم " خود رادر اين كشور اجرا كند. مقدمات سفر سوئد از طريق مركز هنرهاي نمايشي براي اين هنرمند فراهم شده است.