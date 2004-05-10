وزارت ارشاد ملزم به ايمن سازي اماكن فرهنگي در برابر حريق شد

مهندس ضيايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: از اين پس تمام اماكن فرهنگي جديد الاحداث يا قديمي موجود در سطح تهران و حتي در صورت تشخيص وزارت ارشاد در سطح كشور بايد به منظور تامين ايمني شهروندان و مراجعين خود اين دستورالعمل ها را اجرا و رعايت كنند.

وي گفت: در مورد اماكن درحال ساخت يا جديد با مشكل چنداني مواجه نيستيم يعني شهرداري در جريان صدور پروانه يا پايان كار آنها را ملزم به رعايت اصول ايمن سازي مي كند ولي درخصوص اماكن قديمي به خاطر خلا قانوني اين دستور العمل از ضمانت اجرايي لازم جهت پلمپ واحد هاي متخلف برخوردار نيست .

مدير عامل سازمان آتش نشاني تهران تصريح كرد: در رابطه با اماكن فرهنگي قديمي مانند سينماها كه خطرات زيادي آنها را تهديد مي كنند تا كنون به اعلام تذكراتي به آنها بسنده كرديم اما درصدد اتخاذ راهكارهاي قانوني نيز هستيم تا آنها را هم ملزم به رعايت نكات ايمني كنيم.