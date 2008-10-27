استقلال در نیمه دوم حرفی برای گفتن نداشت / تساوی بهترین نتیجه بود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید لطفی که پس از پنج سال حضور در تیم فوتبال استقلال این فصل به پیکان پیوسته است پس از شکست 3 بر 2 تیمش برابر یاران سابقش به خبرنگاران گفت: ما در نیمه دوم برتر از استقلال بودیم و می توانستیم به گل تساوی دست پیدا کنیم اما موقعیت هایمان به گل تبدیل نشد.

وی ادامه داد: فکر می کنم عادلانه ترین نتیجه برای این دیدار تساوی بود چرا که دو تیم موقعیت های زیادی داشتند و هر کدام در یک نیمه بر بازی تسلط داشتند.

لطفی در مورد گلزنی به تیم سابقش گفت: دوست داشتم بازیکن دیگری به استقلال گل می زد. من چندین سال در کنار این بازیکنان و هواداران استقلال بازی کرده بودم و دوست نداشتم به این تیم گل بزنم.

مدافع تیم فوتبال پیکان در مورد استفاده این تیم از جادوگر گفت: اینها همه حرف است چرا که اگر ما جادوگر داشتیم پنالتی مان گل می شد نه پنالتی استقلال.