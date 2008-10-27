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۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۸:۴۹

سعید لطفی :

استقلال در نیمه دوم حرفی برای گفتن نداشت / تساوی بهترین نتیجه بود

استقلال در نیمه دوم حرفی برای گفتن نداشت / تساوی بهترین نتیجه بود

مدافع تیم فوتبال پیکان با بیان اینکه عادلانه ترین نتیجه دیدار این تیم برابر استقلال تساوی بود گفت: استقلال در نیمه دوم حرفی برای گفتن نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید لطفی که پس از پنج سال حضور در تیم فوتبال استقلال این فصل به پیکان پیوسته است پس از شکست 3 بر 2 تیمش برابر یاران سابقش به خبرنگاران گفت: ما در نیمه دوم برتر از استقلال بودیم و می توانستیم به گل تساوی دست پیدا کنیم اما موقعیت هایمان به گل تبدیل نشد.

وی ادامه داد: فکر می کنم عادلانه ترین نتیجه برای این دیدار تساوی بود چرا که دو تیم موقعیت های زیادی داشتند و هر کدام در یک نیمه بر بازی تسلط داشتند.

لطفی در مورد گلزنی به تیم سابقش گفت: دوست داشتم بازیکن دیگری به استقلال گل می زد. من چندین سال در کنار این بازیکنان و هواداران استقلال بازی کرده بودم و دوست نداشتم به این تیم گل بزنم.

مدافع تیم فوتبال پیکان در مورد استفاده این تیم از جادوگر گفت: اینها همه حرف است چرا که اگر ما جادوگر داشتیم پنالتی مان گل می شد نه پنالتی استقلال.

کد مطلب 772600

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