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۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۹:۲۹

نخست وزیر گرجستان کناره گیری کرد

نخست وزیر گرجستان کناره گیری کرد

رئیس جمهوری گرجستان امروز از کناره گیری "لادو گورجنیدزه" نخست وزیر این کشور در چارچوب اصلاح ساختار دولت پس از جنگ با روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، میخائیل ساکاشویلی روز دوشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس گرجستان گفت که وی از پارلمان خواستار انتصاب "گریگل مگالوبلیشویلی" سفیر کنونی گرجستان در ترکیه به عنوان نخست وزیر جدید این کشور شده است.

وی افزود: گورجنیدزه ضمن مشورت با من تصمیم به کناره گیری از قدرت گرفت تا پستی در یک کمیسیون جدید مالی برعهده بگیرد.

این درحالی است که یک مقام دولتی که خواست نامش فاش نشود، گفت گورجنیدزه 37 ساله مجبور به استعفا شده، اما از ذکر دلایل آن خودداری می ورزد.

این درحالی است که مخالفان دولت گرجستان قصد دارند تظاهرات گسترده ای از روز هفت نوامبر در این کشور به راه اندازند.

کد مطلب 772605

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