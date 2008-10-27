  1. بین الملل
  2. سایر
۶ آبان ۱۳۸۷، ۱۹:۲۸

تحولات افغانستان /

کشته شدن چهار نظامی ناتو / ربوده شدن 14 کارگر افغان

کشته شدن چهار نظامی ناتو / ربوده شدن 14 کارگر افغان

در حالی که طالبان 14 کارگر افغان را به گروگان گرفته است، چهار عضو ناتو در افغانستان کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک عضو طالبان در لباس پلیس خود را در یک مرکز آموزشی پلیس افغانستان در استان بغلان منفجر کرد که این حمله انتحاری به کشته شدن سه نیروی ناتو در این کشور انجامید.

در حالی که مقامات پلیس افغانستان هویت سه نظامی کشته شده را آمریکایی اعلام کرده اند، دو نیروی ناتو هم در این حمله زخمی شدند.

در غرب افغانستان هم یک نیروی ناتو در اثر انفجار خودروی نظامی اش توسط طالبان کشته شد.

ناتو همچنین از سقوط یک بالگرد خود در حمله طالبان خبر داده، اما بر زنده ماندن ده سرنشین این بالگرد صحه گذاشته است.

این درحالی است که پلیس افغانستان کشته شدن هشت کارگر افغان در یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی حاضر در افغانستان را تایید کرده است.

مقامات افغانستان از ربوده شدن 14 کارگر افغان در ولایت کونار خبر داده اند.

کد مطلب 772610

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه