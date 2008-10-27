کشته شدن چهار نظامی ناتو / ربوده شدن 14 کارگر افغان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک عضو طالبان در لباس پلیس خود را در یک مرکز آموزشی پلیس افغانستان در استان بغلان منفجر کرد که این حمله انتحاری به کشته شدن سه نیروی ناتو در این کشور انجامید.

در حالی که مقامات پلیس افغانستان هویت سه نظامی کشته شده را آمریکایی اعلام کرده اند، دو نیروی ناتو هم در این حمله زخمی شدند.

در غرب افغانستان هم یک نیروی ناتو در اثر انفجار خودروی نظامی اش توسط طالبان کشته شد.

ناتو همچنین از سقوط یک بالگرد خود در حمله طالبان خبر داده، اما بر زنده ماندن ده سرنشین این بالگرد صحه گذاشته است.

این درحالی است که پلیس افغانستان کشته شدن هشت کارگر افغان در یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی حاضر در افغانستان را تایید کرده است.

مقامات افغانستان از ربوده شدن 14 کارگر افغان در ولایت کونار خبر داده اند.

