کشته شدن هزار سرباز اشغالگر در افغانستان از سال 2001 تا کنون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با کشته شدن امروز دوشنبه دو سرباز خارجی دیگر در یک انفجار انتحاری در مزار شریف در شمال افغانستان شمار سربازان کشته شده در این کشور از زمان خروج طالبان به 1002 نفر رسید.

سربازان آمریکایی که بیش از نیمی از نیروهای اشغالگر در افغانستان را تشکیل می دهند، خسارت سنگین تری پرداخت کرده اند. تاکنون 624 سرباز آمریکایی در درگیری ها و حوادث در افغانستان کشته شدند.

به گفته وزارتخانه های دفاع انگلستان و کانادا، 121 سرباز انگلیسی و 97 سرباز کانادایی نیز در افغانستان کشته شده اند.

همچنین 30 سرباز آلمانی، 23 فرانسوی، 16 هلندی، 13 ایتالیایی و هشت لهستانی نیز در میان فهرست کشته شدگان به چشم می خورد.

اکثر سربازان در افغانستان در اثر انفجار بمب های دستی جان خود را از دست می دهند.

براساس آخرین آمارها، سال 2008 میلادی خونبارترین سال برای سربازان خارجی در افغانستان به شمار می رود.