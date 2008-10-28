اطلس فرهنگی گلستان تدوین می شود

غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تهیه این اطلس کار فرادستگاهی بوده و در کارگروه فرهنگی استان مصوب شده است.

وی اظهار داشت: تدوین این اطلس در شناخت توانمندیهای فرهنگی و هنری استان مثمر بوده و به فرایند برنامه ریزی همه جانبه در این بخش کمک می کند.

وی به فعالیتهای بخش فرهنگی و هنری این اداره کل اشاره و خاطرنشان کرد: گلستان پیشرو در ترویح تئاتر دینی بوده و به زودی آیین تجلیل از هنرمندان این عرصه در گلستان در تالار وحدت تهران برگزار می شود.

به گفته منتظری، بخش فرهنگ به توجه بیشتری نیاز دارد و باید سرمایه گذاری در این حوزه گسترش یابد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از برگزاری همایش کشوری جلوه های مهرورزی طی ماه جاری در این استان خبر داد و بیان داشت: این همایش با حضور چهره های برجسته علمی کشور به مدت یک روز در این استان برگزار می شود.

وی یادآور شد: تاکنون 80 مقاله به دبیرخانه این جشنواره رسیده و در روز همایش 10 مقاله برتر ارائه می شود که در پایان سه نفر برگزیده به سفر مشهد مقدس اعزام می شوند.

منتظری نمایشگاه بزرگ قرآن کریم را از دیگر رخدادهای بزرگ فرهنگی و هنری در استان طی سال جاری عنوان کرد.