محاسبه پایداری نانولوله های کربنی توسط محققان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی قربان‌‌پور آرانی هدف این تحقیق را بررسی تأثیر نیرو‌های واندروالس موجود بین لایه ها در پایداری نانو لوله های کربنی و افزایش پایداری آنها ذکر کرد و گفت: در این پروژه، پایداری نانولوله های چند ‌جداره تحت تأثیر بار ترکیبی مکانیکی با در نظر گرفتن اثر مقیاس کوچک مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین اثر نیروهای واندروالس بین دو لایه مجاور و لایه های دیگر بررسی شد.

وی در تشریح نحوه انجام کار با بیان اینکه یک نانولوله چند ‌جداره تحت بار ترکیبی محوری فشاری و پیچشی در یک محیط "الاستیک" قرار گرفته است، افزود: در این پژوهش ابتدا با استفاده از تئوریهای مکانیک محیطهای پیوسته و روابط سینماتیک سندرز، کرنشها و سپس با توجه به تئوری ارینگن، تنشها را بر حسب کرنشها در نانولوله های چند‌ جداره به ‌دست آوردیم.

قربان پور ادامه داد: با استفاده از تئوری لئونارد- جونز، نیروهای واندروالس بین دو لایه مجاور و لایه های دیگر را محاسبه کرده و سپس برای تحلیل کمانش از معادلات دانل استفاده شد. در پایان بار بحرانی برای سه نوع نانو لوله های کربنی چند‌ جداره با ابعاد مختلف محاسبه شد و منحنیهای مربوط رسم شد و مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته وی جزئیات این پژوهش که در قالب پایان‌ نامه کارشناسی ارشد رامین رحمانی آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان و با راهنمایی دکتر قربان‌‌پور در گروه مهندسی مکانیک و پژوهشکده علوم و فناوری‌نانو دانشگاه کاشان، انجام شد در مجله Mechanical Science and Technology (جلد 22، صفحات 429-439، سال 2008) منتشر شده است.