پزشکی از راه دور در مناطق نفتخیز جنوب راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب صبح امروز در نخستین جلسه ضرورت استقرار فوریت های پزشکی در مجتمع های صنعتی مناطق نفتخیز جنوب گفت: استقرار فوریت های پزشکی در مجتمع های صنعتی مناطق نفتخیز جنوب از الزامات مهم تولید روزانه سه میلیون و 200 هزار بشکه نفت در این حوزه عملیاتی است.

غلامرضا حسن بیگلو تاکید کرد: با ایجاد یک کارگروه با حضور مدیران و روسای اچ.اس.یی (واحد بهداشت، ایمنی و محیط زیست)مناطق نفتخیز جنوب، ضرورت استقرار فوریت های پزشکی و تقویت آن، راه اندازی سیستم پزشکی از راه دور و اورژانس هوایی (بالگرد آمبولانس) در مناطق نفتخیز جنوب در قالب چند پروژه مهم تعریف شده، برای تصویب به هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران ارائه شود.

معاون سلامت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز در این نشست با تاکید بر راه اندازی فناوری پزشکی از راه دور گفت: برای اورژانس های هوایی نیز باید شاخص های مهم بومی شدن و ضرورت های صنعت نفت کشور لحاظ شود.

مهرداد جلالی تصریح کرد: امروزه در جهان مدل های متعددی از اورژانس های هوایی وجود دارد که هر کدام خدمات خاصی ارائه می دهند به نحوی که برخی در فضای نظامی خدمات ارائه می دهند و برخی نیز خدمات امدادگری برای سازمانهایی مانند صلیب سرخ جهانی انجام می دهند که با توجه به نوع کار در فضای صنعت نفت، اورژانس هوایی ویژه این صنعت باید به امکانات خاص تجهیز شود.

استفاده از فناوری های ارتباط از راه دور به منظور ایجاد ارتقا یا تسریع خدمات سلامت، بهداشت و درمان، پزشکی از راه دور است.