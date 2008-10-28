فعالیت اولین طرح سرمایه گذاری خارجی در زنجان آغاز شد

سیروس میانجی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان بر لزوم توسعه سرمایه گذاری صنعتی در کلیه نقاط استان و جلوگیری از ایجاد تراکم صنعتی در یک ناحیه خاص تاکید کرد و اظهار داشت: در همین راستا شهرستان زنجان با تعداد 295 فقره درخواست جواز تاسیس و طرح توسعه، شهرستان ابهر با 105 فقره درخواست و شهرستان خرمدره نیز با 39 فقره درخواست در رتبه اول تا سوم قرار دارند.

وی با تاکید بر رفع مشکلات صادرکنندگان تولیدات صنعتی و معدنی استان و لزوم گسترش صادرات غیرنفتی ادامه داد: میزان صادرات بخش صنعت و معدن از سال 83 تاکنون با روند رشد صعودی مناسبی همراه بوده به طوری که در سال 84 با رشد 74 درصدی و در سال 85 با رشد 45 درصدی نسبت به سالهای قبل مواجه بوده است و در حال حاضر و با توجه به مشکلات تولیدکنندگان کنسانتره و شمش روی در استان که بخش اعظمی از صادرات را انجام می دادند، طی شش ماهه اول سال جاری 54 میلیون دلار کالای صنعتی از استان صادر شده است.

میانجی در خصوص وضعیت معادن استان و فعالیتهای انجام شده در این حوزه افزود: 143 فقره معدن با ظرفیت استخراج دو میلیارد و 519 میلیون تن در سطح استان دارای مجوز بهره برداری بوده و با سرمایه گذاری 18 هزار و 944 میلیارد ریال و اشتغال مستقیم هزار و 390 نفر فعالیت می کنند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان، یادآور شد: از ابتدای سال تعامل گسترده ای با بخش خصوصی و تشکلهای صنعتی و معدنی برقرار و به منظور رفع مشکلات و ارائه راهکارهای ارتقای بهره وری در بخش صنعت و معدن، جلسات کمیته بهره وری با حضور صاحبنظران و متولیان مربوطه و تشکلها برگزار شده است.

میانجی طرح آمایش صنعتی و معدنی همچنین اختصاص تسهیلات به واحدهای صنعتی را از گامهای بسیار موفق وزارت صنایع و معادن جهت توسعه صنعتی کشور اعلام و خاطرنشان کرد: بی شک در آینده نزدیک شاهد تاثیرات این برنامه ریزیها خواهیم بود.