زمزمه انحلال تيم بسكتبال صنام به گوش مي رسد

به گزارش خبرنگار" مهر" شايعه انحلال يكي ازدوتيم صنام وصبا باتري ازسال گذشته ودرحين برگزاري مسابقات ليگ برترمطرح شد، ازاين جهت كه اين دوتيم زيرمجموعه يك ارگان هستند ودراواخر ليگ شايعه انحلال تيمي كه به قهرماني نرسد، بيشترقوت گرفت با اين وجود تيم صنام كه عنوان نايب قهرماني را بدست آورد، به مسابقات باشگاههاي غرب آسيا اعزام شد وازآن رقابتها ناكام بازگشت وعليرغم تمام تلاشهاي فدراسيون بسكتبال، صعود صنام به مرحله نهايي جام باشگاههاي آسيا- كه " فيبا" آسيا تا حدودي قبل آنرا داده است- بسيار كمرنگ است.

دراين شرايط بازهم صحبت ازانحلال به ميان آمده است، اما اين بارشايعه انحلال صنام مطرح مي شود. هرچند كه محمدرضا داورزني مديرعامل باشگاه صنام اين شايعات را تكذيب كرده واعلام مي كند كه صنام درسال جاري پرقدرت ترازگذشته به ميدان مي آيد وبرنامه هاي جديدي را براي كسب قهرماني دردستوركار دارد. اما درقبال اين اظهارنظرها طهماسبي مديرعامل سابق باشگاه صنام ومديرفني فعلي صبا باتري بدون هيچ اظهارنظري درمورد اين شايعه، موضع سكوت رااتخاذ مي كند.

داورزني يادآورمي شود: صنام درسال جاري تيمهاي بسكتبال وواليبال را قطعا خواهد داشت وبه قريب به يقين هندبال هم دراين باشگاه فعاليت خواهد كرد.

مديرعامل باشگاه صنام تصريح مي كند: من نمي دانم كه اين شايعات ازكجا پيدا مي شود وريشه آنها كجاست؟ امااعلام مي كنم كه تاكنون هيچ مسوولي درصنايع دفاع چنين درخواستي نداشته است، بنابراين تيم بسكتبال صنام منحل نخواهد شد.

درهرحال شايعه انحلال يكي ازدوتيم صنام وصبا باتري كه سال گذشته مطرح شده بود، اين روزها بدليل ناكامي صنام درباشگاههاي غرب آسيا، بيشترگريبانگيراين تيم شده است وچنين به نظرمي رسد كه امرصحبت ازانحلال وحتي ادغام دوتيم دريكديگرباشد، شانس صبا باتري با توجه بعنوان قهرماني ليگ برتردرسال 1382 بيشترازصنام خواهد بود.