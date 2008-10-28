کار کردن با تیم ملی افتخار بزرگی است/ همه برای موفقیت ایران تلاش می کنند

سرمربی تیم ملی کاراته ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: در تمرینات تیم ملی نشانه های خوب بودن و پیشرفت را در بین تک تک نفرات تیم می بینم و افتخار می کنم که با کسانی کار می کنم که برای موفقیت سخت تلاش می کنند.

وی ادامه داد: تمامی نفرات تیم ملی به بالاترین درجه از درک متقابل رسیده و تمام تمرکز خود را در تمرینات گذاشته اند تا برای حضور در رقابتهای جهانی به آمادگی مطلوب دست پیدا کنند.

سرمربی تیم ملی در مورد غیبت روحانی و آسیب دیدگی ویشگاهی گفت: حسین روحانی با هماهنگی قبلی برای رسیدگی به برخی امور شخصی مرخصی گرفته بود. آسیب دیدگی حسن روحانی و جاسم ویشگاهی هم به طور کامل بهبود یافته و این دو با تمام توان تمرینات خود را برای رسیدن به آمادگی همراه با سایر نفرات تیم ملی پیگیری می کنند.

خواجه حسینی در مورد آنالیز حریفان گفت:در اردوی آخر که از روز چهارشنبه آغاز خواهد شد این موضوع را در دستورکار خود قرار داده ایم. پیش از این قرار بود کادر فنی برای آنالیز رقبا به اسلوونی رفته و مسابقات قهرمانی اروپا را از نزدیک تماشا کند ولی این امر میسر نشد. با این وجود فیلم این مسابقات را تهیه کرده و روی نقاط ضعف و قوت حریفان کار خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی در مورد نتایج تیم ملی در مسابقات جهانی گفت: من می توانم بگویم این تیم از رقابتهای جهانی دوره قبل تمرکز بیشتری داشته و بیشتر وقت خود را صرف تمرینات کرده است. ما خیلی تلاش کرده ایم و می رویم که نتیجه خوبی کسب کنیم.

وی درپایان گفت: روز چهارشنبه دور نهایی تمرینات تیم ملی که تا زمان اعزام ادامه خواهد داشت آغاز شده و تمرکز خود را به رسیدن نفرات تیم به اوج آمادگی معطوف خواهیم کرد.