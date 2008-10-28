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۷ آبان ۱۳۸۷، ۹:۴۷

ذو علم خبر داد:

اجرای آزمایشی کتابهای درسی چند تألیفی در 3 استان کشور

اجرای آزمایشی کتابهای درسی چند تألیفی در 3 استان کشور

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش از اجرای آزمایشی کتابهای درسی چند تألیفی در 3 استان کشور خبر داد و گفت: طرح چند تألیفی برای نخستین بار در استانها اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ذوعلم در حاشیه مراسم رونمایی از 20 عنوان کتاب انتشارات مدرسه در جمع خبرنگاران  به رویکرد چند تألیفی در تولید کتابهای درسی اشاره کرد و افزود: با مشارکت 3 استان فارس، مازندران و کرمان طرح چند تألیفی کتب درسی در حال اجرا است.

وی ادامه داد: طرح چند تألیفی برای نخستین بار در استانها اجرا می‌شود و این حرکت نقطه آغازی است که اگر استمرار پیدا کند در توسعه مشارکت علمی و تخصصی صاحبنظران می‌تواند بسیار موثر باشد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش درباره هزینه تألیف کتب درسی در استانها اظهار داشت: برای ادامه و استمرار تألیف 3 کتاب درسی یاد شده حداقل 100 میلیون تومان نیاز داریم که اعتبار هر استان بین 30 تا 35 میلیون تومان می شود تا فعالیتهای  پژوهشی، تألیف و اعتباربخشی کتاب درسی را دنبال کند.

ذوعلم در ادامه از کاهش تعداد کتب درسی دانش آموزان طی سالهای آینده خبر داد و گفت: کتب درسی کلاس اولیها در سال تحصیلی آینده متناسب با روش ارزشیابی توصیفی بازنگری و اصلاح می‌شود.
  
وی با بیان اینکه اصلاح و بازنگری کتب درسی ابتدایی آغاز شده است، افزود: امسال باید بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش اصلاح و بازنگری کتابهای دوره ابتدایی را بر اساس روش ارزشیابی توصیفی انجام دهیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: طراحی اولیه اصلاح و بازنگری صورت گرفته و اجرای آن در یک دوره زمانی بین 4 تا 6 ماهه صورت می گیرد.

ذوعلم خاطرنشان کرد: باید طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش برای سال تحصیلی 89 - 1388، کتابهای پایه اول دبستان را بر اساس روش ارزشیابی توصیفی اصلاح کرده باشیم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش با اعلام اینکه کتب درسی دانش آموزان طی سالهای آینده کاهش می یابد گفت: یکی از رویکردهای اصلی ما استفاده از بسته آموزشی به جای کتب درسی  است.

وی با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه برنامه درسی ملی به زودی تعیین تکلیف شود افزود: در حقیقت یکی از مباحث در برنامه درسی ملی این است که برای چه دروسی، در چه پایه‌ای و متناسب با اهداف و رویکردها مواد آموزشی داشته باشیم

کد مطلب 772711

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