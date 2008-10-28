عدم اجرای مصوبه دولت صنعت پرورش میگوی کشور را نابود می کند

بهروز اتابک زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرایی نشدن مصوبه هیئت دولت در خصوص بخشودگی جرایم و پرداخت تسهیلات به پرورش دهندگان میگو در استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و بوشهر این صنعت را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.

وی اظهار داشت: این مصوبه در سفر دوم هیئت دولت به استان هرمزگان در اسفند سال 86 تصویب شد که به رغم پیگیری های مکرر هنوز اجرایی نشده است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه زمینه امید را برای کار و فعالیت و امنیت سواحل و امنیت غذایی به وجود می آورد.

وی تصریح کرد: در صورت اجرای این مصوبه زمینه پرورش میگو در سطح بیش از دو هزار هکتار در استان بوشهر فراهم می شود و تولید بیش از هفت الی 9 هزار تن میگو دور از دسترس نیست.

اتابک زاده کل بدهی پرورش دهندگان استان بوشهر را 631 میلیون و 573 میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این میزان شامل 290 میلیارد ریال بابت اصل تسهیلات، 115 میلیارد ریال سود سررسید، 126 میلیارد ریال سود پس از سررسید و 82 میلیارد ریال نیز وجه التزام است.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه فعال شدن این صنعت زمینه اشتغال پنج هزار نفر به طور مستقیم در استان بوشهر را فراهم می آورد اما در حال حاضر با شرایط موجود کمتر از یک هزار نفر به طور مستقیم در مزارع پرورش میگو استان مشغول به کار هستند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر اضافه کرد: با توجه به سیاست دولت در خصوص توسعه صادرات غیرنفتی، اجرای این مصوبه علاوه بر ایجاد امنیت در سواحل و جلوگیری از بحران غذا، باعث رونق و شکوفایی صنعت پرورش میگو در کشور می شود.

اتابک زاده اظهارداشت: پرورش دهندگان میگوی استان بوشهر امسال فعالیت خود را نسبت به پارسال از لحاظ سطح پرورش و تولید بیش از دو برابر افزایش داده اند این درحالیست که هیچگونه حمایت مالی از طریق بنگاه های زودبازده و بانک ها برای پرداخت تهسیلات به آنان نشده است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر گفت: امسال از مجموع چهار هزار و 169 هکتار زمین آماده پرورش در استان بوشهر 873 هکتار در قالب 10 سایت و از مجموع 235 استخر نیز60 استخر به پرورش میگو اختصاص یافته و پیش بینی می شود امسال بیش از یک هزار و 800 تن میگوی پرورشی در این استان تولید شود.

این مسئول اظهارداشت: امسال بیش از سه هزار جفت مولد میگو وارد استان بوشهر شد و 180 تا 190 میلیون قطعه لارو ریزی صورت گرفته است.



