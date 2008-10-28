اولین همایش فناوری های صنعت ساختمان در مشهد برگزار می شود

مهندس منوچهر خواجه دلوئی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: این همایش با هدف تغییر نگرش مسکن سازان از شیوه های سنتی به روش های صنعتی با حضور مقامات عالی وزارتخانه های مسکن، تعاون، بازرگانی، استانداران و معاونان عمرانی استانداری ها، شهرداران، روسای بنیاد مسکن، سازمان های نظام مهندسی ساختمان و صاحب نظران بخش خصوصی برگزار می شود.

وی با بیان اینکه هم اینک دو تا سه درصد از ساخت و ساز مسکن در کشور به صورت صنعتی انجام می شود، اظهار امیدواری کرد: دستاوردهای این همایش بتواند در تدوین برنامه پنجم توسعه مورد استفاده قرار گیرد تا بتوانیم یک هدفگذاری کمی در این باره تعریف کنیم.

وی استفاده از آخرین تجارب، تکنیک ها و فناوری هایی که در حوزه صنعت ساختمان وجود دارد را از دیگر اهداف برگزاری همایش برشمرد.

خواجه دلوئی گره زدن بازار مسکن کشور با کارخانجات تولید صنعتی مسکن را از دیگر اهداف همایش فناوری های نوین صنعت ساختمان خواند و گفت: این همایش به دنبال ایجاد ارتباط و اتصال تولیدکننده از یک سو و مصرف کننده بحث مسکن از طرف دیگر با سازندگان مسکن صنعتی است.

وی استفاده از فناوری های نوین و تولید صنعتی را باعث اصلاح نظام تولید مسکن و سرعت بیشتر در پاسخگویی به نیازهای کشور در این بخش خواند.

اولین همایش فناوری های نوین صنعت ساختمان در روزهای 18 و 19 آبان ماه 87 در مشهد برگزار می شود.