نگرانی آژانس از 250 مورد سرقت هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، "محمد البراداعی" در گزاش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که در یک ساله منتهی به ماه ژوئن سال جاری میلادی 250 مورد از این سرقتها گزارش شده است.

به گفته مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ، احتمال دستیابی تروریستها به مواد هسته ای و مواد رادیواکتیو تهدید بسیار بزرگی محسوب می شود و نکته نگران کننده درباره این مطلب آن است که بسیاری از این مواد به سرقت رفته ، کشف نشده اند.

البراداعی در سخنان خود به این نکته اشاره کرد که میزان مواد هسته ای به سرقت رفته کم بوده و اگر تمام آنها را در یک جا جمع کنند حتی برای تولید یک وسیله کوچک هسته ای نیز کافی نخواهد بود اما با این وجود سرقت این مواد با توجه به کاربردهای آنها می تواند خطرناک باشد.

بر همین اساس، سرقت این گونه مواد با توجه به این مطلب که می توان از آنها در ساخت "بمب های کثیف" استفاده کرد امکان ایجاد بازار سیاه مواد هسته ای را نیز در بر دارد.

بر اساس این گزارش، اغلب مواد هسته ای به سرقت رفته در کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی رخ داده اما باید به این نکته توجه داشت که سرقت مواد هسته ای فقط مربوط به این کشورها نبوده و در نقاط دیگر جهان نیز رخ می دهد. در همین رابطه در ماه می گذشته یک شرکت نفتی در سودان اعلام کرد که وسیله ای حاوی مواد رادیواکتیو از این شرکت به سرقت رفته است.