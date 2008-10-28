نمایشگاه عکس جشنواره نور با 96 اثر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس جشنواره نور در سه بخش خلاقه، خبری و حجاب در اقوام ایرانی عصر روز گذشته با حضور پروین سلیجی دبیر جشنواره، مریم خزاعی دبیر کمیته عکس، رسول اولیازاده مدیر خانه عکاسان و امیر امیری رئیس هیات داوران بخش عکس جشنواره افتتاح شد.

امیری درباره آثار این نمایشگاه گفت: فراخوان جشنواره بین‌المللی تولیدات رسانه‌ای عفاف و حجاب پاییز سال گذشته منتشر و 1300 عکاس آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند که 9 داور در سه بخش آن را مورد داوری قرار دادند. محمود مروتی، نازی نیوندی و من آثار بخش خلاقه و فریبا اباذری، رسول اولیازاده و محمود ظهیرالدینی آثار بخش خبری را داوری کردند. همچنین بخش حجاب در اقوام ایرانی را علیرضا کریمی صارمی، سعید محمودی و افشین بختیار داوری کردند.

وی افزود: در نهایت 27 عکس در بخش خلاقه، 25 اثر در بخش خبری، 36 عکس در بخش اقوام و یک مجموعه شش عکسی از روسری‌های ترکمن برای نمایشگاه عکس نخستین جشنواره بین‌المللی تولیدات رسانه‌ای عفاف و حجاب انتخاب شد که تا 11 آبان‌ماه در نمایشگاه خانه عکاسان میزبان علاقمندان است.

امیری درباره برگزیدگان جشنواره نور گفت: بخش خلاقه نفر اول نداشت. نعیمه نعیمانی نفر دوم و سیداحسان باقری نفر سوم این بخش شدند و در بخش خبری محمد حسن باقری، سحاب زری‌باف و آزاد پیرآینده نفرات اول تا سوم بودند. در بخش حجاب در اقوام نیز جمشید فرجوند نفر اول، روشن نوروزی نفر دوم و علیرضا عزتی نفر سوم شدند. همچنین مجموعه عکس روسری‌های ترکمن ابوالفضل نسایی جایزه ویژه هیات داوران را دریافت می‌کند.

وی افزود: مراسم اختتامیه این جشنواره پنج شنبه نهم آبان در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا وسیما برگزار و نفرات برگزیده جوایز خود را دریافت خواهند کرد.

نمایشگاه عکس نخستین جشنواره بین‌المللی تولیدات رسانه‌ای عفاف و حجاب از شش تا 11 آبان ماه در نمایشگاه خانه عکاسان از ساعت 9 تا 19 میزبان علاقمندان به هنر عکاسی است.