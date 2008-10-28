به گزارش خبرنگار مهر،دهمین فیلم سیامک شایقی با فیلمنامه‌ای از اصغر عبداللهی و شایقی، داستان زندگی مشترک سه خواهر و درگیری آنها با مشکلات روزمره و شخصی است. فاطمه معتمدآریا، آزیتا حاجیان، لادن مستوفی، پگاه آهنگرانی، شاهرخ فروتنیان، کوروش تهامی، فرشید منافی و عمار تفتی بازیگران این فیلم هستند.

شایقی نام این فیلم را از شعر نیما یوشیج انتخاب کرده و آن را برداشتی آزاد از این شعر می‌داند. این فیلم در بخش مسابقه سینمای ایران بیست و ششمین جشنواره فجر به نمایش درآمد. "خواب زمستانی" از چهارشنبه اول آبان‌ماه اکران شده و پس از 4 روز نمایش در 9 سینما 000/100/4 تومان فروش کرده است. فروش روزانه فیلم یکشنبه پنجم آبان 000/700 تومان بوده که آغازی خوب برای فیلمی است که در گروه سینمایی فرهنگی اکران شده است.





خواب زمستانی

"محیا" ساخته اکبر خواجویی که در بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد ملودرامی اجتماعی و عاشقانه و داستان پسری جوان است که دل در گرو دختری به نام محیا دارد و در رسیدن به عشق خود به مشکل می‌خورد.

شهاب حسینی، الهام حمیدی، آزیتا حاجیان، برزو و انوشیروان ارجمند، مجید سعیدی، صالح خواجویی، مهسا کرامتی و مرضیه خوش‌تراش از بازیگران این فیلم هستند. "محیا" از چهارشنبه 24 مهرماه در گروه سینمایی قدس اکران شد و پس از 10 روز نمایش 9 سینما 000/000/26 تومان فروش کرده است. فروش روزانه فیلم یکشنبه پنجم آبان 000/600/2 تومان بوده که نسبت به هفته گذشته حدود 000/000/1 تومان رشد فروش روزانه داشته است.

"آواز گنجشک‌ها" هفتمین فیلم مجید مجیدی و داستان کریم کارگر مزرعه شترمرغ است که به دلایلی اخراج می‌شود و برای یافتن کاری دیگر به تهران می‌رود، اما در این کلانشهر با مسائلی عجیب و غریب مواجه می‌شود. رضا ناجی، کامران دهقان، حامد آغازی، پویا صالحی، محمدرضا شیخی، شبنم اخلاقی و نشاط نظری بازیگران فیلم هستند.

فیلمنامه ‌"آواز گنجشک‌ها" را مجیدی و مهران کاشانی نوشته‌اند و دیگر عوامل عبارتند از مشاور فیلمنامه: سیدناصر هاشم‌زاده، مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، صدابردار: یدالله نجفی، طراح گریم: سعید ملکان، طراح صحنه و لباس: اصغر نژادایمانی، مدیر تولید: کامران مجیدی، عکاس: علی تبریزی و تهیه‌کننده: م. مجیدی.

نامزدی دریافت سیمرغ بلورین در یازده رشته، دریافت چهار سیمرغ در بیست و ششمین جشنواره فجر و کسب جایزه خرس نقره‌ای از جشنواره برلین برای رضا ناجی بازیگر فیلم که برای نخستین بار در تاریخ سینمای ایران روی داده، از مهمترین دستاوردهای فیلم است. این فیلم همچنین به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار هشتاد و یکم انتخاب شد.

"آواز گنجشک‌ها" از چهارشنبه دهم مهر در گروه سینمایی استقلال اکران شد و پس از 24 روز نمایش در 15 سینما 000/100/148 تومان فروش کرد. فروش روزانه فیلم یکشنبه پنجم آبان 000/900/3 تومان بوده که نسبت به هفته گذشته حدود 000/000/1 تومان رشد فروش روزانه داشته است.

"کنعان" سومین فیلم مانی حقیقی و داستان زوج مینا و مرتضی است که تصمیم گرفته‌اند پس از 10 سال از هم جدا شوند. آنها می‌خواهند طلاقشان را رسمی کنند، اما بازگشت ناگهانی آذر خواهر مینا شرایط را تغییر می دهد. محمدرضا فروتن، ترانه علیدوستی، افسانه بایگان و بهرام رادان بازیگران اصلی فیلم هستند.

از دیگر بازیگران این فیلم می‌توان به نقی سیف‌جمالی، حسن معجونی، امیر نصیری یکتا، شیرین زنگنه، محسن شاه‌ابراهیمی، عاطفه تنهایی، آزیتا رایجی و همچنین نویسندگان فیلمنامه: حقیقی و اصغر فرهادی، مدیر فیلمبرداری: حسن کریمی و تدوینگر: مستانه مهاجر اشاره کرد. "کنعان" به تهیه‌کنندگی مصطفی شایسته ساخته شده است.

"کنعان" در بخش مسابقه سینمای ایران و بین‌الملل جشنواره فجر و جشن خانه سینما حضور داشت. این فیلم از چهارشنبه دهم مهرماه در گروه سینمایی آزادی اکران شد و پس از 24 روز نمایش در 17 سینما 000/800/283 تومان فروش کرد. فروش روزانه فیلم یکشنبه پنجم آبان 000/800/3 تومان بود که نسبت به هفته گذشته حدود 000/400/1 تومان افت فروش روزانه داشته است.

"سه زن" دومین فیلم منیژه حکمت پس از "زندان زنان" و روایتگر قصه سه نسل از زنان جامعه است که یکدیگر را گم کرده‌‌ و در جستجو برای یافتن پیوندهای گمشده یکدیگر را بازمی‌یابند. نیکی کریمی، مریم بوبانی، پگاه آهنگرانی، رضا کیانیان، بابک حمیدیان، صابر ابر، آتیلا و ستاره پسیانی از بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم به نویسندگی نغمه ثمینی محصول سال 85 است که آنونس آن را سامان مقدم ساخته و در جشنواره‌های متعدد خارجی حضور پیدا کرده است. "سه زن" از چهارشنبه دهم مهرماه در گروه سینمایی عصر جدید اکران شد و پس از 24 روز نمایش در 13 سینما 000/200/146 تومان فروش کرد. فروش روزانه فیلم یکشنبه پنجم آبان 000/300/3 تومان بوده که نسبت به هفته گذشته حدود 000/100 تومان رشد فروش روزانه داشته است.

"دعوت" ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا در حوزه سینمای اجتماعی قرار دارد و روایتی اپیزودیک از واکنش زوج‌های مختلف در مواجهه با مسئله سقط جنین است. محمدرضا فروتن، مهناز افشار، کتایون ریاحی، مریلا زارعی، گوهر خیراندیش، ثریا قاسمی، رضا بابک، سیامک انصاری، فرهاد قائمیان، سحر جعفری جوزانی، آناهیتا نعمتی، نگار فروزنده، سارا خوئینی‌ها و محمدرضا شریفی‌نیا بازیگران فیلم هستند.

این فیلم از چهارشنبه سوم مهرماه در گروه سینمایی آفریقا با یک سینما آغاز کرد که از دهم مهر سینماهای دیگر هم به آن اضافه شد. "دعوت" پس از 24 روز نمایش در 16 سینما 000/400/536 تومان فروش داشت. فروش روزانه فیلم یکشنبه پنجم آبان 000/300/9 بوده که نسبت به هفته گذشته حدود 000/300/2 تومان افت فروش روزانه داشته است.

"نسکافه داغ داغ" ساخته علی قوی‌تن، یک موزیکال خانوادگی و داستان زنی است که به گویندگی برنامه‌های عروسکی علاقه دارد، اما همسرش که یک کارخانه عروسک‌سازی را اداره می‌کند، با او مخالف است. زنده‌یاد خسرو شکیبایی، یکتا ناصر، افسانه چهره‌آزاد، داود اکرمیان، السا فیروزآذر، بابک نوری، آیه ابراهیمی، بیتا سحرخیز، جلال‌الدین معیریان، صبا حاج‌اسحاق و کورش یونسی بازیگران فیلم هستند.





کنعان

از عوامل تولید فیلم می‌توان به تهیه‌کننده، نویسنده و کارگردان: ع. قوی‌تن، مجری طرح و مدیر تولید: داریوش بابائیان، مدیر فیلمبرداری: علی اللهیاری، طراح گریم: ج. معیریان، صدابردار و صداگذار: فرهاد ارجمندی، آهنگساز: حمیدرضا صدری و روابط عمومی: مسعود نجفی اشاره کرد.

"نسکافه داغ داغ" از چهارشنبه سوم مهرماه در گروه سینمایی قدس اکران شده و پس از 31 روز نمایش در 6 سینما 000/300/71 تومان فروش داشته است. فروش روزانه فیلم یکشنبه پنجم آبان 000/100/1 تومان بوده که نسبت به هفته گذشته حدود 000/500 تومان رشد فروش روزانه داشته است.