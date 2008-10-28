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۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۴۳

فرهنگ پژوهش باید در بین دانش آموزان توسعه یابد

فرهنگ پژوهش باید در بین دانش آموزان توسعه یابد

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان گیلان گفت: فرهنگ پژوهش به عنوان یک راهبرد در آموزش و پرورش باید در بین دانش آموزان تقویت و توسعه یابد.

سید مصطفی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: آموزش و پرورش باید از نظامی پویا برخوردار بوده و پژوهش دانش آموزان جایگاه و موقعیت واقعی خود را در نظام آموزشی بازیابند.

وی اظهارداشت: اگر فرهنگ پژوهش در مدارس نهادینه شود حس کنجکاوی و اشتیاق به تحصیل در دانش آموزان تقویت و استعدادهای بالقوه به بالفعل تبدیل می شود.

حسینی نقش خانواده را درتوسعه فرهنگ پژوهش در بین دانش آموزان مهم ارزیابی کرد و افزود: تقدیر و تشکر از والدینی که درامر پژوهش و همکاری با فرزندان تلاش موثری داشته اند، می تواند عامل مهمی در گسترش فرهنگ پژوهش در مدرسه باشد.

این مسئول عنوان کرد: پایه توسعه فرهنگ پژوهش در مدارس ازدوره ابتدایی است زیرا این دوران بهترین فرصت برای نهادینه کردن این فرهنگ است.

حسینی در ادامه به وضعیت تعلیم و تربیت استان اشاره کرد و گفت: امسال 450 هزار دانش آموز تحت تربیت 37 هزار معلم و فرهنگی در سطح مدارس استان گیلان قرار دارند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش گیلان افزود: این تعداد دانش آموز در پنج هزار و 839 مدرسه با 23 هزار و 839 کلاس درس در دوره های مختلف مشغول به تحصیل هستند.

وی همچنین با اعلام اینکه امسال 171مدرسه با هزار و 348 کلاس درس تحویل آموزش و پرورش استان می شود، یادآورشد: از این تعداد تاکنون 100 مدرسه تحویل آموزش و پرورش استان شده و71 مدرسه باقی مانده با اعتبار 58 میلیارد تومان در ایام دهه فجر تحویل می شود.

کد مطلب 772744

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