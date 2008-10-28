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۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۴۵

یک نظرسنجی جدید نشان داد:

ادامه پیشتازی حزب محافظه کار انگلیس از حزب کارگر

ادامه پیشتازی حزب محافظه کار انگلیس از حزب کارگر

نتایج یک نظرسنجی جدید همچنان از پیشتازی حزب محافظه کار انگلیس از حزب کارگر حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج نظرسنجی مرکز " کام رس" که برای روزنامه ایندیپندنت انجام شد، نشان داد که فاصله پیشتازی حزب محافظه کار به رهبری " دیوید کمرون" از حزب کارگر به رهبری " گوردن براون" در دو ماه گذشته از 19 درصد به هشت درصد کاهش یافته است.

در این نظرسنجی 39 درصد از محافظه کاران و 31 درصد از حزب کارگر حمایت کردند که در مقایسه با نظرسنجی همین مرکز در ماه گذشته میلادی میزان محبوبیت محافظه کاران دو درصد کاهش و میزان محبوبیت حزب کارگر دو درصد افزایش داشته است.

همچنین 16 درصد از لیبرال دموکراتها حمایت کردند که در مقایسه با نظرسنجی قبلی دو درصد کاهش داشته است.

این نظرسنجی تلفنی بر روی هزار و یک نفر از مردم انگلیس طی روزهای 24 تا 26 اکتبر( 3 تا 5 آبان ماه) انجام شد.

اخیرا براون درتلاش برای مقابله با بحران در بازارهای مالی و نتایج منفی آن بر وضعیت سیاسی حزب کارگر، به ترمیم کابینه خود پرداخت که البته این امر هم در جلب نظر مردم انگلیس بی تاثیر بود.

کد مطلب 772765

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