بی میلی پزشکان برای رفتن به مناطق محروم در آذربایجان شرقی

قاسم خازن در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: نداشتن انگیزه پزشکان و عدم تمایل آنان به اعزام و سکونت در مناطق محروم از موانع جدی استقرار کامل پزشک خانواده در مناطق هدف این طرح است.

به گفته وی این بی میلی در حالی ابراز می شود که حقوق و مزایایی بالا و قابل توجه به پزشکان متقاضی اعزام به مناطق روستایی محروم در قالب طرح پزشک خانواده تعلق می گیرد.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی آذربایجان شرقی یادآور شد: در حالی طرح پزشک خانواده در جامعه ما نوعی محدودیت قلمداد می شود که ارائه انواع خدمات پزشکی در قالب این طرح به مردم یکی از خدمات مترقی دنیا به حساب می آید.

وی به مطالعات صورت گرفته در این باره اشاره و خاطرنشان کرد: از زمان آغاز اجرای طرح پزشک خانواده برخی از بیماری های مزمن نظیر دیابت در روستا ها به شدت کاهش یافته است.

خازن اضافه کرد: بیش از اجرای طرح پزشک خانواده، شمار روستاییان مبتلا به دیابت این استان که مورد شناسایی قرار گرفته بودند 30 هزار نفر بود که اکنون و با اجرایی شدن طرح پزشک خانواده این تعداد به 70 هزار نفر رسیده است.

وی رشد چشمگیر شناسایی افراد مبتلا به دیابت را معلول استقرار نظام پزشک خانواده در روستا های آذربایجان شرقی دانست و گفت: با کنترل های صورت گرفته از بروز برخی از آسیب های جبران ناپذیری که با تداوم ابتلا به دیابت ممکن بود رخ دهد، جلوگیری شده است.

خازن افزایش تعداد افراد شناسایی شده مبتلا به دیگر بیماری ها همچون پرفشاری خون را نیز از دستاوردهای ارزشمند استقرار نظام پزشک خانواده در مناطق روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر آذربایجان شرقی عنوان کرد.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه نظام پزشک خانواده جزو مترقی ترین روش های ارائه خدمت به مردم دنیاست عنوان کرد: آثار اجرای این طرح در سال های آینده نمود پیدا کرده و ملموس خواهد شد.