اخراج مکرر شرکتها، صندوق بیمه بوشهر را دچار مشکل کرده است

غلامحسین ستوده ‌خو در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: با توجه به تعداد زیاد کارگران اخراجی در استان بوشهر و سقف اعتبار ابلاغی، صندوق بیمه تامین اجتماعی ، در دادن خدمات به این افراد با ‪ ۳۵ ‬ درصد کاهش بودجه مواجه ‌است .

وی اظهارداشت: کار صندوق بیمه تامین اجتماعی طوری است که باید وصولی آن با پرداخت‌ هایی که در طول ماه و سال نسبت به شرکای خود دارد، همخوانی داشته باشد .

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: دراعتبار امسال صندوق بیمه برای اخراج کارگرانی که اکنون در استان بوشهر در دست انجام است، بودجه ‌ای لحاظ نشده است و درحال رایزنی برای حل این مشکل برای تامین اعتبار هستیم .

ستوده خو گفت: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی و غیر دولتی است که از ناحیه دولت هیچ گونه کمکی دریافت نمی‌کند و همه آورده و سرمایه آن تنها از طریق شرکای آن که همان بیمه‌شدگان هستند، تامین می‌شود .

وی اضافه کرد: این سازمان تا ‪ ۱۰ ‬ سال گذشته در مقابل هر مستمری بگیر ‪ ۲۱ ‬ نفر بیمه‌پرداز داشته ‌است، این درحالی است که هم‌اکنون این رقم کاهش چشمگیری یافته و صندوق بیمه تامین اجتماعی استان بوشهر در مقابل هر شش بیمه پرداز یک مستمری بگیر دارد .

مدیرکل تامین اجتماعی بوشهر گفت: تنها راهکار برای رفع این مشکل افزایش تعداد بیمه ‌شدگان است .