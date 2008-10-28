اخراج مکرر شرکتها، صندوق بیمه بوشهر را دچار مشکل کرده است

غلامحسین ستوده خو در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: با توجه به تعداد زیاد کارگران اخراجی در استان بوشهر و سقف اعتبار ابلاغی، صندوق بیمه تامین اجتماعی ، در دادن خدمات به این افراد با ۳۵درصد کاهش بودجه مواجه است.
وی اظهارداشت: کار صندوق بیمه تامین اجتماعی طوری است که باید وصولی آن با پرداخت هایی که در طول ماه و سال نسبت به شرکای خود دارد، همخوانی داشته باشد.
مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: دراعتبار امسال صندوق بیمه برای اخراج کارگرانی که اکنون در استان بوشهر در دست انجام است، بودجه ای لحاظ نشده است و درحال رایزنی برای حل این مشکل برای تامین اعتبار هستیم.
ستوده خو گفت: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی و غیر دولتی است که از ناحیه دولت هیچ گونه کمکی دریافت نمیکند و همه آورده و سرمایه آن تنها از طریق شرکای آن که همان بیمهشدگان هستند، تامین میشود.
وی اضافه کرد: این سازمان تا ۱۰سال گذشته در مقابل هر مستمری بگیر ۲۱ نفر بیمهپرداز داشته است، این درحالی است که هماکنون این رقم کاهش چشمگیری یافته و صندوق بیمه تامین اجتماعی استان بوشهر در مقابل هر شش بیمه پرداز یک مستمری بگیر دارد.
مدیرکل تامین اجتماعی بوشهر گفت: تنها راهکار برای رفع این مشکل افزایش تعداد بیمه شدگان است.
وی بیان کرد: استان بوشهر به لحاظ برخورداری از قابلیتهای نفت و گاز و پتروشیمی در زمینه اشتغال نسبت به دیگر استانها از امتیاز مطلوب تری برخوردار است.
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