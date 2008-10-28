60 میلیون قطعه ماهی زینتی در کشور تولید می شود

به گزارش خبر گزاری مهر در اراک مهندس وحید زارع شامگاه گذشته در مراسم افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه ماهیان زینتی در شهرستان محلات افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران پیش بینی شده است 46 میلیون قطعه ماهیان زینتی در کشور تولید شود که این میزان در سال جاری با توجه به وجود پتانسیلهای موجود در کشور به 60 میلیون قطعه نیز می رسد.

وی افزود: در سال گذشته نیز پیش بینی تولید ماهیان زینتی در کشور 40 میلیون قطعه بچه ماهی بود که این میزان به 54 میلیون قطعه رسید.

وی با اشاره به اینکه به ازای تولید هر 30 هزار قطعه ماهیان زینتی یک شغل مستقیم و 15 شغل غیرمستقیم به وجود می آید اظهار داشت: این تولیدات در سال گذشته یک هزار و 800 شغل ایجاد کرده است.

مهندس زارع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تولید انواع آبزیان در کشور ادامه داد: امسال 692 هزار تن انواع آبزیان در کشور تولید می شود.

وی با اشاره به مصرف ماهی در کشور گفت: با اقدامات انجام شده در زمینه صید و صیادی و آبزی پروری سرانه مصرف ماهی از 5/2 گرم پروتئین برای هر نفر ایرانی در سال 84 به 5/4 گرم در سال 88 افزایش می یابد.

این مسئول یادآور شد: استان مرکزی به خصوص شهرستان محلات دارای پتانسیلهای قوی در زمینه صید و ماهیان زینتی است به نحوی که پیش بینی تولید ماهیان زینتی در استان مرکزی در سال دو میلیون و 600 قطعه ماهی بود که سال گذشته این میزان به 5/6 میلیون قطعه ماهی رسید و این رقم در یال جاری به هشت میلیون قطعه می رسد.

در ادامه این مراسم مدیر جهاد کشاورزی شهرستان محلات و دبیر جشنواره ماهیان زینتی گفت: هدف از برگزاری این جشنواره برقراری ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و عرضه کنندگان ماهیان زینتی، تبادل اطلاعات، ارتقا فرهنگ، شناسایی توان تولیدی کشور و آموزش و روشهای نوین بازاریابی و صادرات است.

علی صفری با بیان اینکه شهرستان محلات از نظر تنوع ماهیان زینتی رتبه اول کشور و از نظر میزان تولید رتبه دوم کشور را داراست افزود: این شهرستان با داشتن 12 واحد پرورش و تکثیر سالانه پنج میلیون و 600 هزار قطعه ماهی زینتی تولید می کند.

اولین جشنواره و نمایشگاه ماهیان زینتی در محل دهکده گل و گیاه شهرستان محلات در وسعت دو هزار مترمربع و شامل 150 آکواریوم و 70 گونه ماهی زینتی ایرانی با حضور شرکت کنندگان از تهران، اراک، مشهد و... افتتاح و تا دهم آبان ماه برپاست.