۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۵:۴۸

انبارلويي در گفتگو با "مهر":

تفاهم مجلس هفتم و دولت به معناي تسليم مجلس در برابر دولت نيست

كاظم انبارلويي عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت گفت: اينكه منتخبان مجلس هفتم مي گويند با دولت تفاهم خواهيم داشت، اين تفاهم به معناي تسليم مجلس در برابر دولت نيست.

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" ،  افزود : تفاهم مجلس با دولت و مناسبات سه قوه در قانون اساسي مشخص شده و هر كس به وظايف خود در چارچوب هاي قانوني عمل كند تفاهم حاصل خواهد شد. 
انبارلويي تصريح كرد : مجلس هفتم در ابعاد نظارت ،  قانونگذاري و سوال و استيضاح وظايفي بر عهده دارد  كه  به اين وظايف عمل مي كند ،  اين مسايل مراتبي براي اعمال حاكميت قوه مقننه و اعمال وظايف قانوني نمايندگان است .
عضو شوراي سردبيري  روزنامه  رسالت  تاكيد كرد :  با شناختي  كه  از منتخبان مجلس هفتم وجود دارد به نظر مي رسد نمايندگان مجلس هفتم به وظايف خود به طور دقيق عمل كرده و دولت و ديگر دستگاهها را متقاعد خواهند كرد كه در چارچوب هاي قانوني عمل كنند.
وي تاكيد كرد: اين اقدامات در شعارهاي انتخاباتي منتخبان مجلس هفتم بوده و دليلي ندارد كه مجلس هفتم با كسي عقد اخوت بسته و مشكلات را ناديده بگيرد.
انبارلويي گفت: انتظار از نمايندگان تنها عمل به وظايف قانوني است و دولت نيز سعي خواهد كرد در چارچوب هاي قانوني عمل كند.
عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت افزود: اگر پيش از اين به خاطر ضعف هاي مجلس ششم، بي انضباطي هايي در عملكرد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت بود، اين مسايل با دقت هاي مجلس هفتم رفع مي شود.

