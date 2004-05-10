تفاهم مجلس هفتم و دولت به معناي تسليم مجلس در برابر دولت نيست

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" ، افزود : تفاهم مجلس با دولت و مناسبات سه قوه در قانون اساسي مشخص شده و هر كس به وظايف خود در چارچوب هاي قانوني عمل كند تفاهم حاصل خواهد شد.

انبارلويي تصريح كرد : مجلس هفتم در ابعاد نظارت ، قانونگذاري و سوال و استيضاح وظايفي بر عهده دارد كه به اين وظايف عمل مي كند ، اين مسايل مراتبي براي اعمال حاكميت قوه مقننه و اعمال وظايف قانوني نمايندگان است .

عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت تاكيد كرد : با شناختي كه از منتخبان مجلس هفتم وجود دارد به نظر مي رسد نمايندگان مجلس هفتم به وظايف خود به طور دقيق عمل كرده و دولت و ديگر دستگاهها را متقاعد خواهند كرد كه در چارچوب هاي قانوني عمل كنند.

وي تاكيد كرد: اين اقدامات در شعارهاي انتخاباتي منتخبان مجلس هفتم بوده و دليلي ندارد كه مجلس هفتم با كسي عقد اخوت بسته و مشكلات را ناديده بگيرد.

انبارلويي گفت: انتظار از نمايندگان تنها عمل به وظايف قانوني است و دولت نيز سعي خواهد كرد در چارچوب هاي قانوني عمل كند.

عضو شوراي سردبيري روزنامه رسالت افزود: اگر پيش از اين به خاطر ضعف هاي مجلس ششم، بي انضباطي هايي در عملكرد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت بود، اين مسايل با دقت هاي مجلس هفتم رفع مي شود.



