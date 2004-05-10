۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۴:۱۲

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در گفت و گو با "مهر" :

عدم پاسخگويي دستگاه ها موجب ناكارآمدي اقتصاد كشور مي شود

عدم پاسخگويي دستگاه ها در قبال عملكرد خود در جامعه موجب ناكارآمدي اقتصاد و افزايش تنش هاي اجتماعي در كشور مي شود .

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با اشاره به اين كه عدم پاسخگويي دستگاه ها در ابتدا موجب سردرگمي مردم مي شود، گفت: اگر دستگاه ها و نهادها گزارش شفافي از عملكرد خود ارئه ندهند، مردم در صورت مواجه با مشكل، نمي دانند كه به كجا  براي برطرف كردن آن بايد مراجعه كنند.

فرهاد خرمي، افزايش هزينه هاي اقتصادي را يكي از تبعات عدم پاسخگويي دستگاه ها و نهادها  درقبال عملكرد خود در جامعه دانست و افزود: آنها فكر مي كنند كه با فرار از عملكرد خود مي توانند سرپوشي بركار خود بگذارند، در حالي كه با اين كار خود، علاوه بر افزايش هزينه هاي اقتصادي موجب ناكار آمدي اقتصاد كشور مي شوند.

وي تصريح كرد: هم اكنون از طريق اينترنت مي توان اطلاعات سازمان ها و شركت هاي دولتي موجود در دنيا را كسب كرد در حالي كه دستگاه ها و نهادهاي موجود كشور نه تنها از اين طريق اطلاعاتي در اختيار مردم قرار نمي دهند، بلكه حاضر به پاسخگويي در قبال عملكرد خود نيز نيستند .

عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به ايجاد تنش هاي اجتماعي در قبال عدم پاسخگويي دستگاه ها و نهادها خاطر نشان كرد: دستگاه ها  با اعلام عملكرد خود مي توانند زمينه كاهش هزينه هاي اقتصادي و تنش هاي اجتماعي را فراهم كرده  وموجب كارآمدي  اقتصاد كشور شوند.  

وي در ادامه با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري در خصوص پاسخگويي مسئولان در قبال عملكرد خود گفت: عدم پاسخگويي مسئولان موجب بي اعتمادي مردم نسبت به دولت مي شود.

