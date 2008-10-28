از حقوق بسکتبال با ویلچر ایران دفاع می کنیم / دلایل منطقی داریم

محمود خسروی وفا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: این حکم از مدتی قبل به ما ابلاغ شده بود و ما هم اعتراض خود را تسلیم مقامات فدراسیون جهانی بسکتبال با ویلچر کرده ایم. هنوز هم بر حرف آن روز خود پافشاری می کنیم که چرا جدول بازی های مرحله یک چهارم نهایی تغییر کرد و چرا بازی 58 می بایست قبل از بازی 57 برگزار می شد.

وی در ادامه تصریح کرد: ما دو ماه فرصت داریم که دراین خصوص فرجام خواهی کنیم و آنقدر استدلال های قوی و منطقی داریم که آنها را متقاعد کنیم میزان محرومیت ما را کاهش دهند.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین افزود: امیدواریم که با پیگیری هایی که انجام می شود از جریمه ایران کاسته شود. در هر صورت دادگاه عالی ورزش هم می تواند در این خصوص قضاوت کند تا به امید خدا با کاستن از میزان محرومیت خود، قادر به حضور در بازی های پارالمپیک 2012 لندن باشیم.

فدراسیون جهانی بسکتبال با ویلچر، تیم بسکتبال با ویلچر ایران را به دلیل انصراف از دیدار مقابل آمریکا در مرحله یک چهارم نهایی بازی های پارالمپیک 2008 لندن تا اول ژانویه سال 2013 و پرداخت 5 هزار دلار آمریکا جریمه کرده است.