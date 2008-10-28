۷ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۳۰

در سالروز ولادت امام رضا(ع)؛

44 هزار متر فضای دانشگاهی و تحقیقاتی در دانشگاه آزاد قزوین افتتاح می شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گفت: 44 هزار متر فضای آموزشی، رفاهی، تحقیقاتی و ورزشی در 20 آبان ماه سال جاری همزمان با سالروز ولادت حضرت امام رضا(ع) در دانشگاه آزاد قزوین افتتاح می شود.

دکتر مرتضی موسی خانی درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجمع فرهنگی دانشگاه آزاد که دارای یکی از بزرگترین مساجد واحدهای دانشگاه آزاد با گنجایش هزار و 700 نمازگزار است و خوابگاه جدید دختران دانشگاه با گنجایش هزار و 250 دانشجو از جمله پروژه های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین است.

وی اظهار داشت: مجمتع رفاهی دانشگاه آزاد قزوین نیز با وسعت دو هزار 700 متر مربع و بخش های جدید پارک فناوری و مجمتع آزمایشگاهی و ورزشی دانشگاه آزاد قزوین از دیگر طرح های عمرانی دانشگاه آزاد قزوین است. در کل بیش از 44 هزار متر مربع فضای دانشگاهی و آزمایشگاهی در روز ولادت حضرت امام رضا(ع) راه اندازی خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ادامه داد: همچنین در این روز جشن فارغ التحصیلی بیش از هزار و 500 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین با حضور مسئولان سازمان مرکزی و استان قزوین برگزار خواهد شد.

